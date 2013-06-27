Saldırıya uğrayan başörtülü gelinin ifadesi: Başörtüsüne de işeyin diye bağırıyorlardı!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Gezi eylemlerinde saldırıya uğrayan Bahçelievler Belediye Başkanı'nın gelini Z.D.'nin savcılıktaki ifadesini yayınladı. Verdiği ifadede yaşadıklarını tüm detaylarıyla eşkal vererek anlatan Z.D., 3-4 kişinin üzerine işedeğini, bir kızın 'başörtüsüne de işeyin' diye bağırdığını, tekmeleyip tokat attıklarını ve küfür ettiklerini söyledi.

İşte Abdulkadir Selvi'nin Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan (27.06.2013) o yazısından ilgili kısım:

Olay 1 Haziran Cumartesi günü Kabataş İskelesi'nin önünde meydana geliyor.



Z.D. 4 sayfadan oluşan, altında polis memurları M.B ile Z.Ç'nin imzaları da bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede olayı şöyle anlatıyor:

'Eşkalini bildirmiş olduğum şahıs yanıma gelip durdu, ani bir şekilde benim başörtümü tutarak önce yukarıya doğru kaldırdı ben ne olduğunu anlamadan yüksek sesle, 'Tayyip'in .... Buldum beyler, gelin ...' diye bağırmaya başladı. Elimin içinde kızımın bulunduğu bebek arabasını tuttuğumdan dolayı hızlı hareket edemedim. Ancak kafamı çekerek başörtümü bu kızın elinden kurtarmaya çalıştım ancak başaramadım. Ben çabalamaya devam ederken kalabalık grup içerisinden eşkalini göremediğim erkek bir şahıs benim sol yanağıma tokat attı, benim dengem bozulduğundan dolayı bebek arabası elimden kurtuldu, sırt üstü yere düştüm.'

'Kökünüzü kazıyacağız bu ülkeden'

'Ben yerden kalkmaya bu şahıslardan kurtulmaya çalıştıysam da çok kalabalık olduğundan başaramadım. Şahıslar beni tekmelerken, 'şerefsizin evladı, o.. çocuğu, eşarplı kaltak, biz devrim yapacağız kökünüzü kazıyacağız Türkiye'den, hayvan kaltak Tayyip'i de seni de ... ... yollayacağız bu ülkeden şeklinde yüksek sesle bağırıp hakaret ettiler. Bana tekme vuruyorlardı.'

'Kalabalık arasından bebek arabasının arkasında 28-30 yaşlarında, şişman yapılı, kahverengi kıvırcık saçlı, beyaz tenli, kahverengi gözlü, etli geniş burunlu bir kişi bebek arabasını tutarak sallıyordu, arabasının içerisinde kızım aşağı yukarı zıplıyordu. Kendimi bu şahısların arasından alıp, çocuğumun yanına gidemedim.'

'Bir kadın başörtüsüne de işeyin diye bağırıyordu'

'3-4 kişi benim üzerime idrarlarını yaptılar, tam bu esnada bir kadın sesiyle, 'Başörtüsüne, başörtüsüne işeyin' şeklinde bağırıyordu.'

Peki bu arada bebeğe ne oldu?

'Yerdem kalktım ve 3-4 metre ileride bebek arabasının yanına gittim.6 aylık kızım ağlıyordu. Sol ayak diz altında küçük bir sıyrık vardı kanamıştı, yine sol kolunda morluk vardı'