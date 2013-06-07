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Gezi'nin kadın eylemcilerinden başörtülü kadınlara uygulanan şiddete tepki

Gezi Parkı'nın kadın direnişçileri, başörtülü kadınların saldırıya uğramalarına karşı yürüdü

07 Haziran 2013 19:14

Gezi Parkı eylemcileri arasında yer alan kadın direnişçiler, farklı semtlerde bazı kadınların başörtülü oldukları için saldırıya uğramalarına karşı tepkilerini dile getirmek için 16:30′da Kabataş İskelesi’nde buluşup Gezi Parkı’na doğru yürüdü. 
Ellerinde "Taksim bizim, Çarşı bizim, Cadde bizim" yazılı büyük bir pankartla yürüyen kadın eylemciler "Başörtülü kadınlara yönelik hiçbir şiddet kabul edilemez" dedi.  
\Gezi Parkı eylemlerine dair haberler veren Platformhaber.net'te yayımlanan "Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, Gezi Parkı’na Yürüyecek" başlıklı duyuru şöyleydi: 
Biz Müslüman kadınlar, Gezi direnişi başladığından beri, direnişin içinde yer alanlar olarak İstanbul’un çeşitli semtlerinde başörtülü kadınların birtakım saldırılara maruz kaldığını biliyoruz.
Gezi Parkı’nda hiçbir taciz vakası duyulmamışken, başka semtlerde gerçekleştirilen bu saldırılar bizi endişelendiriyor.
Yaşananlar karşısında tepkimizi dile getirmek için yarın 16:30′da Kabataş İskelesi’nde buluşup, dövizlerimiz ve sloganlarımız eşliğinde Gezi Parkı’na yürüyeceğiz.
Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

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