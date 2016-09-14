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Bilim / Teknoloji

'Başörtülü emoji' kampanyası

Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian başörtülü emoji konusunu canlı tartışmaya açtı

14 Eylül 2016 21:32

Almanya'da yaşayan Suudi Rayuf Alhumedi, sosyal medya ve mesajlaşma programlarında sıkça kullanılan emojileri geliştiren sivil toplum örgütü Unicode Consortium'a yeni emoji önerilerini sundu. Öneriler onaylanırsa, 2017'den itibaren birçok platformda kullanıma sunulacak.

Rayuf'un teklifine sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian'dan da destek geldi. 

Ohanian Salı günü Reddit sitesinde başörtülü emoji konusunu canlı tartışmaya açtı. Katılımcıların bir bölümü fikri beğenirken, kimileri türbanı "kadınları baskı altında tutmak için kullanılan bir araç" olarak niteledi. 

Türbanlı emoji teklifinin son hali, Kasım ayında Unicode'a sunacak.

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