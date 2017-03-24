Baskın Oran'ın kaleminden: Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılmamış anıları...

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Baskın Oran'ın yeni kitabı "Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılmamış anıları" raflardaki yerini aldı.

Karikatürist Latif Demirci’nin Hürriyet gazetesinde yayınlanan karikatürlerine de yer verilen 'anılar' kitabı, Oran’ın Erdoğan’ın yerine geçerek yazdığı günlüklerinden oluşuyor.

Kitap, Oran'ın henüz hayatta ve görevinin başında olan bir devlet lideri hakkında kaleme aldığı ikinci kitap olma özelliğini taşıyor. Oran, daha önce de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren hakkında "Kenan Evren'in yazılmamış anıları" isimli bir eser kaleme almıştı.

"Kenan Evren'in yazılmamış anıları"nın önsözünün, Aziz Nesin tarafından yazıldığını hatırlatan Oran, yeni kitabıyla ilgili olarak "Aziz Nesin, aynı yöntemle aynı espri içinde yazılmış elinizdeki kitabı okusaydı herhalde aynı satırları yazardı" diye konuşuyor.

Oran'ın Belge Yayınları'ndan çıkan kitabında da yer verdiği, Nesin'in 1989 yılında kaleme aldığı önsöz şöyle:

“Kitabın türünü belirleyemedim. Roman değil, ama roman. Anı değil, ama anı. Günce değil, ama günce. Özyaşamöyküsü değil, ama özyaşamöyküsü. Bir araştırma değil, ama bir araştırma. Bence, bilimkurgu denilen roman türünün yeni ve gerçekçi bir modeli diyebiliriz bu kitaba. Çünkü bilimsellikle düşsellik, imgeyle gerçek, varolanla varsayılan, söylenenle söylenmek istenen iç içe. (…) Gerek Kenan Evren’in konuşmalarından derlenmiş, gerekse onun konuşma biçemiyle anı biçiminde yazılmış olan bu kitaptan, özellikle yaşadığımız böyle günlerde aldığım tadı başkalarıyla da üleşerek artırmak istediğim için, kitabın okunmasını salık veriyorum.

Yaşamım boyunca bu denli keyifle okuduğum başka bir kitap anımsamıyorum"

Baskın Oran'ın önceki kitapları...

21. Ben Ege'de Akilken - Kürt Barışında Batı Cephesi

20. Türk Yargısı ve Adaleti Üzerine Yazılar,

19. Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar

18. Türkiyeli Gayrimüslimler Üzerine Yazılar

17. Türkiyeli Kürtler Üzerine Yazılar

16. Türkiye İnsan Hakları Bilançosu – 2005 İzleme Raporu

15. M.K. Adlı Çocuğun Tehcir Anıları – 1915 ve Sonrası

14. Türkiye’de Azınlıklar, Kavramlar – Teori, Lozan, İç mevzuat, İçtihat, Uygulama

13. Enişte Gözüyle Bodrum

12. Dalavera Memet’in Bodrum Tarihi

11. Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar

10. Yunanistan’ın Lausanne İhlalleri

9. Küreselleşme ve Azınlıklar,

8. Kalkık Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti

7. Devlet Devlet'e Karşı

6. Nerde O Eski Mapusaneler

5. Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları - Son Defter

4. Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları

3. Atatürk Milliyetçiliği -- Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme,

2. Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu

1. Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği - Kara Afrika Modeli