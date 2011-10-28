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Yaşam

Başkentten Van'a 55 tır yardım ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 20:26

-Başkentten Van'a 55 tır yardım ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 55 tır yardım malzemesini Van'daki deprem bölgesine gönderdi. Yardımları taşıyan araçların uğurlanması için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında düzenlenen törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplam bin 240 ton gıda maddesini Van'a göndereceklerini söyledi. Yardım malzemelerinin 20 bin aileye ulaşmasının planlandığını belirten Gökçek, şöyle konuştu: ''Van'daki felaket yüreğimizi yakıyor. Vatanımızda Van adına başlayan seferberlik, kardeşliğin hangi sınırlarda olduğunu çok net gösteriyor. Bugüne kadar Kürt'ü, Türk'ü birbirinden ayırt etmeye çalışanlar, onları kavgalı hale getirmeye çalışanlar, özellikle son dayanışmayla yüzleri kapkara hale geliyor. Burada Kürt Türk kardeşliğini, ülkenin birlik ve bütünlüğünü çok net olarak bütün ülke ortaya koyuyor.'' Gökçek, yardımların bugünle sınırlı kalmayacağını, Van ayağa kalkana kadar yardımların aralıksız devam edeceğini dile getirerek, deprem bölgesini yeniden inşa etmenin ortak görevleri olduğunu kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin, bu seneki karlarının büyük bir kısmını Türk Kızılayı aracılığıyla Van'a göndereceğini vurgulayan Gökçek, ilk olarak ANFA'nın 1 milyon TL gönderme kararı aldığını, benzer kararların ilerleyen günlerde diğer şirketlerden de geleceğini belirtti.

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