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Politika

Başkent'te Türkiye -Ürdün "Dörtlü Bakanlar Toplantısı" yapılacak 

  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tariq Hammouri ile Türkiye ve Ürdün arasında 18 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek "Dö

17 Eylül 2018 14:42

 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tariq Hammouri ile Türkiye ve Ürdün arasında 18 Eylül\'de Ankara\'da gerçekleştirilecek \"Dörtlü Bakanlar Toplantısı\" çerçevesinde biraraya gelecek. 
Görüşmelerde, Türkiye-Ürdün Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması\'nın (STA) değerlendirmesi yapılacak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. 

ANKARA (DHA) 
 

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