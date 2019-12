-BAŞKENTTE TAKSİ DURAKLARI DEĞİŞİYOR ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin hemen her köşesindeki farklı yapılarda ve birçok imkandan yoksun olan taksi duraklarını modern duraklarla değiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin görünümünü güzelleştirmek, görüntü kirliliğini kaldırmak ve farklı yapılardaki taksi duraklarına bir standart getirmek için harekete geçti. Şehrin bir çok cadde ve sokağında çoğu iyi yapılarda olmayan, tuvalet, ısı yalıtımı gibi özelliklerden yoksun olan taksi durakları, Büyükşehir Belediyesinin projesiyle modern bir görünüme kavuşuyor. Şimdilik sadece merkez noktalara yerleştirilen modern taksi duraklarının, projenin işlevsellik kazanmasıyla Başkentin her köşesini süslemesi düşünülüyor. Yerleri seramikle döşenen, ısı yalıtımı yapılan, iç kısmı alçıpan kaplı olan, tuvalete, çay ocağına, klimaya, televizyona ve oturma grubuna sahip olan modern taksi durakları, 9-50 metrekare arası büyüklükte ve 4 tipte yapılıyor. Her taksi durağındaki taksicilerin, duraklarını kendilerine göre yaptığını, çoğunda maliyetin az olabilmesi için bir çok detayın düşünülmediğini belirten yetkililer, Büyükşehir Belediyesinin projesiyle taksicilerin yerleşim alanı sorunlarını çözmeyi hedefliyor. -PROJE, BEĞENİLMESİ HALİNDE GELİŞECEK Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Erdal Atalay, yeni taksi duraklarının taksiciler için çok faydalı olacağını söyledi. Atalay, Ankara'da 450 adet kapalı taksi durağı olduğunu belirterek, bunlardan 50'sinin yenilemesinin en kısa zamanda bitirileceğini, 2014 yılına kadar da durakların hepsinin modern bir görünüme kavuşturulmasının planlandığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkentteki taksicilerin yerleşim yeri sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini anlatan Atalay, projenin talep olması ve beğenilmesi halinde gelişeceğini bildirdi.