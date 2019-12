-BAŞKENTTE OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Recep Demir - Başkentte öğrenci servislerini yakın takibe alan Ankara Valiliği, araçların her ay düzenli olarak teknik ve fenni muayeneden geçirilmesi şartı getirirken, servis sürücüleri hakkında da hayat hikayeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ''Genel Bilgi Toplama (GBT)'' sistemi üzerinden inceleme yapılmasını istedi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, yaptığı açıklamada, Başkentteki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 800 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, ailelerin huzur içinde çocuklarını okula gönderebilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı. Öğrencilerin evlerinden çıktığı andan itibaren evlerine dönecekleri ana kadar güven içinde olmaları için mücadele ettiklerini vurgulayan Yüksel, bunun devletin en önemli görevlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Okullarına servis araçlarıyla giden öğrenci ve ailelerin geçmişte bazı sıkıntılar yaşadığını ve bu sıkıntıları çözmek için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yüksel, servis sürücüleri ve kurum amirlerinin katılımıyla Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız başkanlığında bir birim oluşturulduğunu ve bu birimin çalışmaları doğrultusunda, servis araçlarının teknik ve fenni denetimlerinin bundan böyle aylık olarak yapıldığını bildirdi. Servis araçlarının denetimlerinin yanı sıra sürücülerinin de yakın takibe alınacağını aktaran Yüksel, sürücülerin Emniyet Genel Müdürlüğü bağlı GBT sistemi üzerinden sorgulanacağını ve hata içtikleri sigaradan hayat hikayelerine kadar yaşamlarının mercek altına alınacağını söyledi. Yapılan denetim sonuçlarının her ay raporlar halinde yayımlanacağını ifade eden Yüksel, bu denetimlerle de yetinmeyerek servis araçlarının güzergahlarını da sabitleyeceklerini ve hiçbir servis şoförünün belirlenen güzergah dışına çıkamayacağının altını çizdi. Vali Yüksel, ''Belirlediğimiz kuralların dışında hareket eden servis sürücülerini Ankara'da barındırmayacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Yavrularımızın can güvenliği bizim için son derece önemli. Aileler ve okul yöneticileri ile yavrularımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürmeleri için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz'' dedi. -ODA BAŞKANI ELMADAĞLI'DAN VALİ YÜKSEL'E DESTEK- Ankara Servis Araçları Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ise Ankara Valiliğinin denetim kararını desteklediklerini bildirdi. Başkentte 6 bin 182 servis aracı bulunduğunu belirten Elmadağlı, oda yönetimi olarak öğrencilerin evlerinden alınıp okullarına götürüldüğü ve aynı şekilde okul sonrası tekrar ailelerine teslim edileceği süre içinde can güvenliklerine son derece önem verdiklerini dile getirdi. Öğrencilerin ulaşımını sağlıcakla sağlamak için servis araçlarının sorunsuz, şoförlerinin de yüz kızartıcı suç işlememiş kişiler olmasına konusunda büyük hassasiyet taşıdıklarını vurgulayan Elmadağlı, yapılan kontrollerin kendilerini mağdur eden ''korsan taşımacılığın'' da önüne geçeceğini kaydetti. Vali Yüksel'e gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür eden Elmadağlı, ilgili makamlarla yürütülen işbirliğinin hem öğrencilere hem de velilere güven vereceğini sözlerine ekledi.