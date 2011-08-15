-Başkentte minibüsler 1 gün Afrika için çalışacak ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının başlattığı kampanya kapsamında, minibüsçülerin bir günlük kazancı Afrika'ya gönderilecek. Oda Başkanı Hacı Bekir Gani, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin öncülüğünde başlattıkları kampanyanın 1 hafta süreceğini bildirdi. Başkentteki minibüslerin camlarına da kampanyaya ilişkin afişlerin asıldığını belirten Gani, gerek minibüsçülerin gerekse vatandaşların duyarlı olmalarını istedi. Geçmişte Filistin için de benzer bir kampanya düzenlediklerini anımsatan Gani, o zaman da üyelerinin büyük bir duyarlılık gösterdiğini ve Filistin'e iyi bir yardım yollandığını ifade etti. Odalarına kayıtlı 2 bin minibüs, 3 bin civarında da üye olduğunu aktaran Gani, tüm üyelerinin kampanyaya destek vereceğini düşündüklerini, ancak yardımın miktarı için bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti. Bunun bir bağış olduğunu ve herkesin kazancı oranında katkı sağlayabileceğini vurgulayan Gani, ''Bugün Ankara'da bir minibüs esnafının ortalama kazancı 150 lira civarındadır. Tabii bunun altında kazanan da üstünde kazanan da var, ama ortalama herkesten bu civarda bir bağış bekliyoruz. Bunun üstüne oda olarak biz de bir bağışta bulunacağız'' diye konuştu. Kampanyalarının diğer meslek odalarına da örnek olmasını dileyen Gani, bundan önce de Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının benzer kampanyalarla başkentte lokomotif görevi üstlendiğini ifade etti. Bağışların her minibüs durağında oluşturulacak komisyon tarafından toplanacağını ve Ankara Valiliğinin belirlediği hesaplara yatırılacağını anlatan Gani, ''Bu konuda çok hassas davrandık. Kimsenin aklına en ufak bir şey gelmesin diye her türlü önlemi aldık. Amacımız insanlığın ölmediğini herkese göstermek. İnşallah iyi bir bağış toplanır'' dedi.