-BAŞKENT'TE KAR TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Başkenti etkisi altına alan kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar sonucunda, Ankara'da tüm ana arter yolların trafiğe açık tutulduğu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bugün çalışmalarını sokaklar ve kaldırımlarda yoğunlaştıracağı bildirildi. Açıklamada, kar yağışının başladığı günden bu yana tüm ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü, yapılan çalışmalarla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki tüm bulvar ve caddelerin trafiğe açık olduğu belirtildi. Ana arter, bulvar ve caddeleri açık tutmak için yapılan yoğun çalışmaların ardından, trafiğin normale döndüğü, bugün itibariyle daha çok Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ve genişliği 12 metreden büyük olan sokaklar ile hastane, okul, üniversite gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinde, giriş ve çıkış yerlerinde çalışmaların yoğunlaşacağı ifade edilen açıklamada, Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan köy yollarında da çalışmaların artırılacağı, bu bölgelerde de kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yapılacağı, karla mücadele ekiplerince, kaldırımlar üzerinde ve yol kenarında biriken karlar ile kaldırımlarda biriken kar ve buzların temizleneceği, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli bütün çalışmaların yapıldığı bildirildi. -KARAYOLLARINDA ULAŞIM NORMALE DÖNÜYOR- Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan karayolları, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Kar yağışı nedeniyle kapanan Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Sarıcakaya-Mihalgazi karayolu, çalışmaların ardından sabah saatlerinde ulaşıma açıldı. İnönü-Kütahya karayolunda ise ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Bu yoldaki çok sayıda araç, yolun ulaşıma açılmasını bekliyor. Kar, tipi ve maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Bozüyük-İnegöl, Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bozüyük yolları açıldı. Bozüyük-Kütahya karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafik ekipleri de zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. -EĞİTİME KAR ENGELİ- Konya'nın Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Akören, Bozkır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile anaokulları ve yaygın eğitim kurumlarında dün uygulanan tatilin, bir gün daha devam ettirilerek bugün de geçerli olmasına karar verildi. Konya'nın Beyşehir ve Ahırlı ilçesi ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak. Yağışın halen etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de eğitime bir gün daha ara verildiği belirtildi. Soğuk ve yağışlı havanın en fazla etkisini hissettirdiği ve kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Van'ın Başkale ilçesinde, eğitime 1 gün daha ara verildi. -DOĞU'DA KIŞ- Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 272, Van'da 167, Muş'ta 135, Tunceli'de 64, Erzincan'da 55, Ağrı'da ise 54, Hakkari'de 31, Bingöl'de 16 ve Kars'ta 2 olmak üzere 796 köy yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra ulaşımın sağlanamadığı köylerden durumu ağır olan hastalara da yardım ediyor. Erzurum'da son 24 saatte 1'i doğum olmak üzere 5 hasta, İl Özel İdare Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere ulaştırıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'un farklı bölgelerinde mahsur kalan 3 araç ve 10 kişi İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Bu arada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Kulp karayolu Kozma yaylası mevkisinde gece 3 kez çığ meydana geldiği, bölgede mahsur kalan araçların karayolları ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. Kar kalınlığı 115 santimetre olarak ölçülen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de çatılarda oluşan buzlu kar kütleleri, park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geliyor. -ÇOK SAYIDA KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI- Kırklareli merkeze bağlı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerindeki 11 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Amasya'da 16 köy yolu, Bitlis'te, 98, Kastamonu merkez ve ilçelerindeki toplam 303, Bolu'da 208, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 244, Sivas'ta 87, Amasya, Samsun, Sinop ve Ordu'da 173, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te de kar yağışı nedeniyle 244 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunun açık kalması için karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'ta 87 köye elektrik verilemediği, 31 yerleşim biriminin haberleşme sisteminde arıza meydana geldiği, 8 köyde de taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.