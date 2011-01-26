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Yaşam

BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) 

26 Ocak 2011 20:13

-BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Ankara'nın Mamak, Yenimahalle, Kazan, Haymana ve Sincan ilçelerindeki bazı yerleşim birimlerine 29 Ocak Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.  Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ocakta Mamak ilçesine bağlı Misket Mahallesi 4. Cadde, 17, 18, 19 ve 20. sokaklar ve civarında 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.  Yenimahalle ilçesine bağlı Ergazi Mahallesi, Adalet Bakanlığı Açık Cezaevi Bilgi İşlem Binası, Kazan'a bağlı Satıkadın, Kayı ve Beyazıt mahallelerinin bir kısmı 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.  Haymana'da 10.00-12.00 saatleri arasındaki kesintiden Türkşerefli köyü, Sincan'da 10.00-12.00 saatleri arasındaki kesintiden ise Alcı, Malıköy, Türkoba, Çokören, Ücret, Hisarlıkaya, Yenihisar mahalleleri, Bayındır Kooperatifi Evleri, Ihlamurkent Kooperetifi Evleri, Türkkonut Evleri, Savvini Ayakkabı, Mustafa Sümer ve Hasan Sümer Beton Santralleri, Özyörük Madencilik AŞ, ASO 2, 3 OSB İçme Suyu, TRB Kılınç İnşaat, Ozan Beton, Oyak Beton, Balbay Yapı Malzemeleri, Gözde Yapı Market, Temelli Gecekondu Önleme Bölgesi şantiye müşterileri, Aslanlar Petrol, Uspet Petrol, Bastaş, Avea, Turkcell, Vodafone baz istasyonları, Taymek, Söğüt İnşaat, Nettaş Harfiyat, TRT Temelli Verici İstasyonu, Temelli Askeri Havaalanı etkilenecek.

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