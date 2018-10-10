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Yaşam

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Katliamı'nın yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

10 Ekim 2018 04:59

Ankara'da, 2015 yılında IŞİD tarafından Ankara Tren Garı önünde düzenlenen terör saldırısının 3. yılında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD terör örgütünce düzenlenen terör saldırısının 3. yılı nedeniyle Halkevleri  Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından yarın  saat 10.04'te AnkaraTren Garı önünde anma töreni ve basın açıklaması yapılacağı” bildirildi.

Açıklamada, etkinlikler nedeniyle yarın saat 07.30’dan etkinlik sona  erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren  Garı Kavşağı yan varyantları, ayrıca etkinlik esnasında ihtiyaç duyulması halinde  Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı'nın  (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü arası) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Vatandaşların, mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların  durumunu dikkate almaları gerektiği kaydedildi.

 

 

 

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