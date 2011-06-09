-BAŞKENTTE 5 YENİ FİLM VİZYONA GİRECEK ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 5 yeni film gösterime girecek. Dram türündeki yerli yapım ''Adalet Oyunu'' vizyona giriyor. Mahur Özmen'in senaryosunu yazıp yönettiği filmde, Erol Keskin, Mustafa Uğurlu, Tolga Evren, Serap Sağlar, Alp Öyken, İsmail Düvenci, Kemal Bekir Özmanav, Nihat Nadi Ülger, Nihal Koldaş, Ali Fırat Şenyurt, Çetin Azer Aras, Halil Kumova ve Deniz Vural rol alıyor. Filmde emekli ağır ceza hakiminin, hayatını adadığı iki şeyi, önce kızını sonra da yasalara olan inancını kaybetmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Korku-gerilim filmi ''Geceler Bizim'' beyaz perdeye geliyor. Dennis Gansel'in yönettiği ve senaryosunu Jan Berger ile yazdığı filmde, Karoline Herfurth, Jennifer Ulrich, Nina Hoss, Anna Fischer, Max Riemelt, Jochen Nickel, Arved Birnbaum ve Steffi Kühnert rol alıyor. Yönetmenliğini Joe Wright'ın yaptığı macera aksiyon filmi ''Hanna'' sinemalarda. ABD, İngiltere ve Almanya ortak yapımı filmin senaryosunu Seth Lochhead ile David Farr yazdı. Saoirse Ronan, Eric Bana, Vicky Krieps ve Cate Blanchett'in başrolleri paylaştığı filmde, eski bir CIA ajanı olan babası tarafından Finlandiya'nın balta girmemiş ormanlarında, soğukkanlı bir ölüm makinası olarak yetiştirilen Hanna'nın yaşadıkları konu ediliyor. Animasyon filmi ''Kung Fu Panda 2'' seyircisiyle buluşuyor. Komedi ve aksiyon dolu ABD yapımı filmin yönetmeni Jennifer Yuh. Senaryosunu Jonathan Aibel ile Glenn Berger'ın yazdığı filmi, Jack Black, Jackie Chan, Angelina Jolie, Seth Rogen, Seth Rogen seslendiriyor. Gerilim filmi tutkunları için ''Tuzak'' vizyonda. Yönetmenliğini Michael Greenspan'ın yaptığı filmin senaryosunu Christopher Dodd yazdı. Oscar Ödüllü oyuncu Adrien Brody'nin başrolünde olduğu ''Tuzak'', insanın hayatta kalma mücadelesini aşırı sınırlara taşıyarak anlatıyor. Filmde, Adrien Brody'e, Caroline Dhavernas, Adrian Holmes ile Ryan Robbins eşlik ediyor.