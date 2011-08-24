-Başkent trafiğinde Zafer Bayramı düzenlemesi ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleriyle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 ve 28 Ağustos günleri, 09.00-14.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak genel provalar ve 30 Ağustos günü yapılacak kutlama törenleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Buna göre, 26 ve 28 Ağustos günleri, Hipodrom Caddesi, Ulaştırma kavşağından İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsüne kadar, Konya yolu, Turgut Özal Bulvarı Akköprü kavşağından Konya yolu istikameti Çiftlik kavşağına kadar çift yönlü, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağından Ulaştırma Kavşağına kadar kontrollü olarak 08.30-13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. 30 Ağustos günü, 08.30-14.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak geçit töreninde; Hipodrom Caddesi, İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsünden Ulaştırma kavşağına kadar çift yönlü, Konya Yolu, Turgut Özal Bulvarı Akköprü kavşağından Konya Yolu istikameti Çiftlik kavşağına kadar çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kavşağından Ulaştırma Kavşağına kadar Tandoğan kavşağına gidiş istikameti tek yönlü olarak 08.30-14.00 saatleri arasında trafiğe kapalı tutulacak. Kazım Karabekir Caddesi; 08.00-14.00 saatleri arasında Ulaştırma Kavşağından İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağına kadar İstanbul Caddesi istikametine gidiş de tören kıtalarının araçlardan indirilip AKM tören alanına geçişlerinde ve tören sonunda alandan çıkışları sırasında, kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu tarih ve saatler arasında vatandaşların, belirtilen yol güzergahlarının trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi. Vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıkmaları halinde ise şu güzergahları kullanmaları önerildi: ''-İstanbul yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin; Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, -İstanbul yolundan, Kızılay istikametine gidecek sürücülerin; Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, -İstanbul yolundan, Çankaya istikametine gidecek sürücülerin; Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu-Konya yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahını, -Samsun yolundan, Konya yoluna gidecek sürücülerin; Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, -Samsun yolundan, Eskişehir yoluna gidecek sürücülerin; Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu güzergahını, -Konya yolundan, Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin; Beşevler kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-Degol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını, -Keçiören'den, İstanbul yoluna gidecek sürücülerin; Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul yolu güzergahını, -Keçiören'den, şehir merkezi istikametine gidecek sürücülerin; Fatih Caddesi-İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanmaları gerekiyor.''