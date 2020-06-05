Ankara'da raylı sistemler ağına bir yenisi daha ekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te raylı sistemler ağına bir yenisini daha ekliyor. EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mamak Natoyolu’nu AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlamak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi.

Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin “Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi”ni gerçekleştiren EGO Genel Müdürlüğü, 10 firmanın ön yeterlilik tekliflerini aldı. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mamak Natoyolu’nu Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlamak üzere ilk ihaleyi gerçekleştirdi.

Canlı yayınlanan ihaleye 10 firma katıldı

Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi, ihaleye katılan 10 firmanın ön yeterlilik tekliflerini 4 Haziran Perşembe günü aldı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ve 35 dakika süren ön yeterlilik değerlendirmesine katılan firmalar arasından teknik ve mali yeterliliği en yüksek puan sıralamasına uygun 6 firma belirlenerek ikinci ihaleye çağrılacak. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından işin 8 ay içinde tamamlanması öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek.