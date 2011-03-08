-BAŞKENT MODA GÜNLERİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin (AGSD) geleneksel olarak düzenlediği ''Uluslararası Başkent Moda Günleri'', Sheraton Oteli'nde yapılan defileyle başladı. Koreografisi Yasın Soy imzası taşıyan defilede, başkentteki bazı tekstil firmaları ürünlerini sergiledi. Defile öncesi AGSD Başkanı Canip Karakuş'a ''Kristal Best Model'' ödülü verildi. Ödülünü organizatör Erkan Özerman'dan alan Karakuş, Başkent Moda Günleri kapsamında Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü modacıyı Ankara'da ağırlayacaklarını söyledi. Karakuş, organizasyonda uluslararası bir platformda modacıların birbirleriyle tanışma imkanını bulduklarını da ifade etti. Etkinlik, 8 Martta yine Sheraton'da Journey Özel Defilesi, 9 Martta ANKAmall'da Gamze Saraçoğlu Özel Defilesi, 10 Martta Kentpark'ta Cemil İpekçi Defilesi ile devam edecek. Başkent Moda Günleri, 11 Martta Armada'da düzenlenecek Abed Mahfouz Özel Defilesi ile sona erecek.