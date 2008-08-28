Başkanın 'A takımı' suçlanıyor

Başkentin göbeğinde Başbakan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Atalay'ın da oturduğu Keçiören'deki bir dayak olayı, ilçedeki daha büyük bir sıkıntıyı ortaya çıkardı.

Yeni Aktüel dergisinin muhabirleri Onur Yazıcıoğlu ve Emre Ünsallı, geçtiğimiz hafta iki gün boyunca Keçiören'de nabız tuttu. Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kurduğu iddia edilen 'A Takımı' baskı ve korku üzerine kurulu yönetim anlayışının atardamarı haline gelmiş.



Aslında "fısıltı gazetesi" Keçiören ilçesindeki bu tür "dayak" haberlerini sürekli vermekteydi. Sonunda, 14 Ağustos gecesi dükkânını kapatmadığı gerekçesiyle Metin Şahin'in zabıtalar tarafından hastanelik edilmesi ve görüntülerinin televizyonlarda yayınlanması üzerine tüm gözler 1 milyon insanın yaşadığı ilçenin belediyesine döndü.



İşte muhabirlerin 20 Ağustos tarihinde saatler 22.20'yi gösterirken Mehmet Çakıroğlu Parkı'nda tanık olduğu bir olay:

Bu park, Başbakan'ın evine yaklaşık 1.5-2 km. kadar uzaklıkta. 10 metre mesafede polis karakolu, parkın içindeyse muhtarlık binası var. 15 yaşlarında görünen iki erkek çocuğunun fısıldaşarak gezdiklerini görüp, yanlarına yaklaşıyoruz. Birinin diğerine, bu mahallenin çocukları olmadıklarını ve başlarına bir iş geleceğinden korktuğunu söylediğini duyuyoruz. İşte o sırada beyaz gömlekli, siyah pantolonlu 20 yaşlarında bir adam iki çocuğu parkla polis karakolunu ayıran duvarın dibine çekiyor. Yanlarına dört kişi daha geliyor. Beyaz gömlekli olan, gömleğinin içinden 1 metre uzunluğunda, 10 cm. kalınlığında kılıca benzeyen bir silah çıkarıyor. Daha önce duyduğumuz ve "sallama" adı verilen silahın ta kendisi bu! Diğerlerinden bir beyzbol sopası, cop ve sopa çıkıyor.



Cop çocuklardan bir tanesinin sırtında patlıyor. Beyaz gömlekli , "Bir daha sizi burada görmeyeceğiz!" diye bağırarak iki çocuğa da tekme savuruyor. Karakoldan bakan olmuyor.