Başkandan öykü kitabı

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal\'ın 21 öyküyü bir araya getirdiği \'Lavinya\'nın Aşkla İmtihanı\' adlı kitabı raflarda yer aldı. Ümit Uysal, Zülfü Livaneli\'nin \"Zevkle okudum\" dediği kitabından elde edecek geliri kamusal alanda harcayacak.

Mesleği avukatlık olan ve gitar tutkusuyla da bilinen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yıllardan beri yazdığı öykülerinden 21\'ini \'Lavinya\'nın Aşkla İmtihanı\' adlı kitapta bir araya getirdi. Uzun yıllardır edebiyatla okur ve yazar olarak uğraştığını belirten Uysal, üniversitede öykü yazmaya başladığını söyledi. 1990\'lı yıllarda öykülerinden birkaçının dergilerde yayınlandığını kaydeden Ümit Uysal, “Avukatlık yaşamımın yoğunluğunu düşürdüğüm bir zamanda edebiyata yoğunlaşma isteğim vardı. Baktım yoğunluk bitmiyor, hiç olmazsa şu ana kadar yazdıklarımın içinden birkaçını seçip yayınlayayım istedim. Ömür kısa, gerçekleştiremediği şeyler insanın içinde ukte kalıyor\" dedi.

KİTAP İÇİN İZNE AYRILMIŞ

Ümit Uysal, başkanlığı süresince 3 yılda 25 gün izin kullandığını söyledi. Geçen aralık ayında 8 gün izne ayrılarak Tekirova\'da bir otele yerleştiğini kaydeden Uysal, şöyle devam etti:

“Eşim ve çocuklarım, otelde kaldığım sürece iki günde bir akşam yemeğine geldiler. Yalnız kaldım. Geçmişten bugüne kadar yazdığım yazıları elden geçirdim. 21 öykü seçtim. Onları yeniden elden geçirdim. Günde ortalama 13 saat çalıştım. Sonunda bu kitap ortaya çıktı. Bu kitap benim hayalimdi. İnternet çağı estetik duyguları çok geriletiyor. Gülten Akın\'ın \'Kimsenin vakti yok ince şeyleri düşünmeye\' mısralarını tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Hızlanma, doğal olarak sığlaşmayı getiriyor. Edebiyatın kendisini gündemde tutmak aslında değerli bir direnişe dönüşüyor. Hız ve hızlı tüketim karşısında edebiyatı savunmak insani değerleri ve estetiği savunmak anlamına geldi.\"

\'ÖRNEK OLSUN İSTEDİM\'

Belediye başkanı sıfatı taşıyan biri olarak böyle bir kitabının olmasının belki yeni kuşaktan bazı kişilere ilham verebileceğini dile getiren Ümit Uysal, “Bu kitap belki gençlerin ilgisini edebiyata sevk edebilir. Onları bu yüksek temponun içinde yavaş düşünmeye sevk edebilir. Bu anlamda faydalı olabilir. Sadece benim yapmak istediğimden öte bir kamu görevlisi olarak yeni kuşaklara bu kitap örnek\" diye konuştu.

GERİRİ KAMUSAL AMACLI KULLANACAK

Kitabının Dante Yayınları\'ndan çıktığını anlatan Uysal, ilk etapta 5 bin basıldığını söyledi. Kitabın hızla tükenecek gibi göründüğünü kaydeden Uysal, “Zülfü Livaneli, Feyza Hepçilingirler, Ferruh Tunç gibi edebiyatın önemli isimleri kitabı çok beğendi. Bütün okuyanlardan olumlu geri dönüşler alıyorum\" dedi. İkinci kitap için hazırlıklara başladığını anlatan Uysal, Adalet Kurultayı\'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'na kitabı imzalayıp vereceğini aktardı. Ümit Uysal, 10 liraya satılan kitaptan elde edeceği geliri de kamusal amaçlı kullanacağını anlattı.

ZÜLFÜ LİVANELİ: ZEVK ALARAK OKUDUM

Kitabı ilk okuyanlardan yazar-sanatçı Zülfü Livaneli de şu yorumda bulundu:

“Hikayeleri büyük bir beğeniden öte, zevk alarak okudum. Konuların özgünlüğü, dilin kıvraklığı ve gözlemlerdeki keskinlik şaşırtıcı denilecek kadar güzel. Kitapla ilgili bu olumlu düşüncelerimi birkaç cümleyle de olsa ifade etmek isterim.\"

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