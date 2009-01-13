Başkan parayı verdi ödülü aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi geçen Temmuz ayında yardıma muhtaç dar gelirli ilköğretim öğrencilerine dağıtılmak üzere Brüksel merkezli Avrupa Gazeteciler Derneği’nden 15 bin akıllı ajandayı ‘hizmet alımı’ yöntemiyle satın aldı. Ajandaların tanesine 5.95 lira ödenirken, toplamda 89 bin 250 lira derneğe verildi.



Avrupa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın Karaçay, geçen hafta düzenlenen bir toplantıda, Başkan Macit Özcan’a ‘Yılın Çevreci Belediye Başkanı’ ödülünü verdi. Karaçay, Türkiye genelinde 2 yıldan bu yana verdikleri ‘Yılın Çevreci Belediye Başkanı’ ödülünün sahibinin geçen yıl da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Kadir Topbaş olduğunu hatırlattı. Bu arada, medya kuruluşlarına bilinmeyen bir adresten e- mail ile ajanda satın alınmasıyla ilgili belgeler ulaştırılarak, verilen ödül ile bağlantısına dikkat çekildi.



Başkan Özcan ise ajandaları sadece Mersin’in değil Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyeleri’nin de aldığını söyledi: “Satın alma tamamen Kamu İhale Kanunu’na uygun bir şekilde yapılmış ve parası da cemiyete ödenmiştir. Başkana verdiğimiz ödülün gerekçesi ise hayata geçirdiği Arıtma Tesisi ile ilgili olup, tamamen çevreye duyarlılığından kaynaklıdır. Bu ödülün söz konusu ajanda ihalesiyle bir bağı bulunmamaktadır.”

