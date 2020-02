Başkan Mirza: Kafalar karıştı, kim nasıl oy verecek, anlayamadı

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BANDIRMA Belediye Başkanı Dursun Mirza, 24 Haziran seçimlerini değerlendirerek, partisi CHP’nin durumu hakkında bilgi verdi. Baskın bir seçimle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Mirza, \"Hızlandırılmış bir seçim yaşadık. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı seçimi ve ittifakların yaşanması bu seçimde biraz kargaşayı getirdi. Kafalar karıştı, kim nasıl oy verecek anlayamadı\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, \"Kazananı her zaman tebrik etmek lazım. Ancak bu, usulsüzlükler, olumsuzluklar, devlet imkânlarının kullanılması olmadığı anlamına gelmez. Umuyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olur. Ülkede ekonomik kriz devam ediyor. İşsizlik, demokrasi sorunları devam ediyor. Adalet mekanizmasındaki yanlış devam ediyor, OHAL devam ediyor\" dedi. Balıkesir ve Bandırma seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Mirza, şöyle konuştu:

\"Millet İttifakı’nın Bandırma’da yüzde 55 civarı bir oy aldığı görünüyor. HDP’nin oyunu da düşünürseniz Bandırma’da Cumhur İttifakı\'nın karşısında olanların toplam oyu yüzde 60. Bandırma’da olumsuz bir seçim yaşanmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklentimizin üzerinde İnce’nin oyu var. Ancak milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir ve Bandırma’da partimiz geçmişte aldığı oyun biraz altında bir oy aldı. Bu da stratejik oylar. Bazı partilerin barajı aşması için verilmiş oylar var. İYİ Parti ilk kez seçime girdi. Bandırma’da İYİ Parti önemli bir faktör haline geldi. İYİ Parti Bandırma’da 7-8 bin oyu CHP’den almış. 1 Kasım\'a göre bizde 4 bin 500 oy azalması görülüyor. AKP’de de 2 bin civarı azalma görülüyor. İki seçimleri birlikte değerlendirdiğimizde ben Bandırma’da oy kaybetmediğimizi düşünüyorum. Ben inanıyorum, iddia ediyorum, cumhurbaşkanlığında 13 bin oy fark atmışız, yerel seçimlerde geçmişte olduğu gibi en az 10 bin oy farkla CHP’nin önde bitirdiği bir seçim olacaktır. Bu seçimde belediye hizmetlerine bakarak oy kullanmadı vatandaşlarımız, bunları gözlemliyoruz.\"

\'ELBET BAŞARISIZ OLANLAR DA DEĞİŞMELİ AMA\'

Türkiye genelini değerlendiren Mirza, oy düşüklüğü nedeniyle parti yönetimlerinin sorgulandığını belirterek, \"Genel merkezimiz iyi şeyler yaptı. İYİ Parti seçime giremeyecekti, ittifak yaptı; olmasaydı İYİ Parti milletvekili çıkaramayacaktı. CHP’nin yaptığı demokrasi açısında yaptıkları ülkenin yararınadır. Bunlar nedeniyle AK Parti çoğunluk sağlayamadı. Kongre süreçleri olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şu an bir eleştirel durum ortaya çıktı. Muharrem İnce’nin açıklamaları da genel başkanın açıklamaları da bunları belli ölçülerde yatıştırdı. Önemli olan nerede hata yaptık bunları ortaya koyup başarısızlıkları başarıya çevirmektir. Ben aklıselimin galip geleceğini, ilk seçim sonucuyla yapılan şeylerin durulacağını ve birlikte yola devam edileceğini düşünüyorum. Bizim hiç kimseyi kaybedecek zamanımız yok. Elbette ki başarısız olanlar da değişmeli ama her şeyin bir zamanı var bu zamana çerçevesinde bunlar yeniden değerlendirilmeli. Ben gelecek açısından çok umutluyum Türkiye yeni bir lider çıkardı. Erdoğan karşısında dimdik duran ve milyonları meydanda toplayan bir lider var. Ben inanıyorum ki Muharrem İnce önümüzdeki 5 yılsonunda bu ülkeye cumhurbaşkanı olacaktır. Bu doğrultuda hep birlikte çalışacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI