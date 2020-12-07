Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Yaban keçisi avlanma izni iptal edilmedi, buradayız bekliyoruz

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli’de ABD'li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose verilen “dağ keçisi avlanma” izninin iptal edilmediğini, kafa karışıklığı yaratıldığını söyledi. Maçoğlu, “Bu özel izin iptal edilsin. Biz o tarihlerde burada olacağız. Biz günah keçisi aramıyoruz. Keçi burada günahkarların kim olduğunu da biliyoruz” dedi.

Hoose’ye, 7-13 Aralık tarihleri arasında 50 mermi ile Tunceli'de yaban keçisi avlanma izni verilmesi tepki yaratmış bunun üzerine CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ABD’li bir iş insanının Tunceli’de dağ keçisi avlama izin belgesinin iptal edildiğini açıklamıştı.





Anka Haber'e göre, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, avlanma izninin verildiği Salördek köyünde yaptığı açıklamada, kafa karışıklığı yaratıldığını, ABD’li avcının izninin iptal edilmediğini belirtti. Maçoğlu, şunları söyledi:

“2 Aralık’tan beri özel izinle Amerika’da bir vatandaşın başvurusu özelinde Antalya’dan bir acente şirketi aracılığıyla Pülümür Salördek köyünde yaban yaşamını sonlandırmak adına çıkarılan özel bir izne karşı dünden beri tüm kamuoyu bunu takip etmekte. Yaban yaşamı bizlerin kutsadığı bir alandır. Dersim halkı da böyle bir halk. Dersim halkının ‘Hızırın Davarı’ ya da Yaban Keçisi dediği bu şeyi sahiplenen onu kutsayan bir halk. Biz 3 gündür bunu takip ediyorduk. Elimize somut bilgiler gelince harekete geçtik.

Ama şöyle bir kafa karışıklığına gidiliyor. Dün Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’nün açıklamasında, Salördek bölgesinde bir avlanma ihalesi yoktur diyor. Doğru yoktur. Ama özel çıkarılmış bir izin var. Buradan bir tane hayvanı 50 tane mermi kullanılarak öldürme kararı var. 50 mermiyle buradaki yaşamı yok ederek bunun üzerinden keyif alan Amerikalı paralı bir insana ihale çıkarılıyor.

Özellikle çengel boynuzlu keçilerin korunmasını istiyoruz. Burada çıkarılan özel izin sonrasında 7-13 Aralık tarihinde burada olacağız. Bu özel izin iptal edilsin. İptal edildikten sonra kamuoyuna duyurulsun. Kafa karıştırıcı açıklamalarla bu olmaz. Biz günah keçisi aramıyoruz. Keçi burada günahkarların kim olduğunu da biliyoruz.”



TIKLAYIN - Fatih Mehmet Maçoğlu: Silahı ve mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum; köylülerle seni bekliyor olacağım