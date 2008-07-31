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Politika

Başkan Kılıç'tan AKP'ye açık uyarı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç: Bu sonucun çok iyi tahlil edileceğine ve ilgili siyasi partinin buradan alması gereken mesajı alacağı temennisinde bulunmak istiyorum.

31 Temmuz 2008 03:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ilk kez bir mahkeme başkanı olarak kararı açıklarken çok önemli bir mesaj verdi.
Başkan Kılıç şöyle dedi: “Ben bu sonucun çok iyi tahlil edileceğine, değerlendirileceğine, analiz edileceğine ve ilgili siyasi partinin buradan alması gereken mesajı alacağı temennisinde bulunmak istiyorum.”
Kılıç’ın bu sözleri hukukçular tarafından şöyle yorumlandı:
“Kapatma yok ama çok açık bir ihtar var. Yani demek isteniyor ki, 6’ya 5 oranında laikliğe aykırı odak olma konusunda bir ağırlık var. Diğer 4 üye de hazine yardımının kesilmesini istediğine göre çoğunluk odak olma durumunu gözlemiştir. Ancak eylemlerinin kapatmaya gerekçe olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu da AKP’ye bir mesaj ya da uyarı niteliğini taşımaktadır. Mahkeme Başkanı kılıç bunu hatırlatmaktadır.”

-Peki bu ne anlama geliyor?

-Yani eğer AKP bu mesajı almaz ve benzeri söz ve eylemlerine devam ederse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yeniden bir dava açabilir… Yeni krizlere yol açmamak için AKP’nin dikkatli olması konusunda bir uyarıdır bu.

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