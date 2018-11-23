Başkan Kılıç öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

İSTANBUL, (DHA) - Nişantaşı Üniversitesi’nde öğrenim gören Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’tan halkla ilişkiler dersi aldı. Kılıç, öğrencilerle kendi alanında edindiği bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Nişantaşı Üniversitesi’nde Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın da katılımıyla ‘gençlere fırsat eşitliği’ konuşuldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine Yerel Yönetimler alanındaki tecrübelerini paylaşan Kılıç, “Gençler yaptıkları işlere heyecanlarını katınca daha verimli sonuçlar elde ediyoruz. Biz gençlerimize güveniyor ve destekliyoruz” dedi.

Gençlere her fırsatta söz hakkı tanıdıklarını söyleyen Başkan Kılıç, ‘’Belediye Kent Konseyi’ne bağlı Gençlik Meclisimiz mevcut. Gençler bu meclisimize gönüllü katılarak Kağıthane ile alakalı her türlü konuda talep ve öneride bulunabiliyorlar. Kendi aralarında gerçekleştirmek istedikleri gençlik yararına olan tüm projelerine destek oluyoruz. Benim yardımcılarımın çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Belediyemizde en kritik noktalarda görev alan arkadaşlarımız da genç’’ diye konuştu.

GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Tecrübe paylaşımı dersinde Başkan Kılıç, gençlere görev vermenin vaktiyle bazı eleştirileri de beraberinde getirdiğini belirterek; ‘’Bazı arkadaşlarımız ‘Neden gençlere bu kadar sorumluluk veriyorsunuz?’ diye eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çağı en güncel yaşayan kesimin gençler olduğunu unutmuşlardı. Gençler yaptıkları işlere heyecanlarını katınca daha verimli sonuçlar elde ediyoruz. Bir genç projesiyle bize geldiği zaman; nereli olduğuna, siyasi düşüncesine, sosyal orijinine bakmıyoruz. Onun projesini toplum yararına nasıl uyarlayabileceğimizi, nasıl destek olabileceğimizi değerlendiriyoruz.’’

Akademisyen Levent Dirice’nin dersinde tecrübelerini paylaşan Başkan Kılıç, dersin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.