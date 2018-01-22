Başkan Kafaoğlu 'Çocuk Köyü'nde

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tatil süresince girişleri ücretsiz yapılan Çocuk Köyü’nü, hafta sonunda ziyaret ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi\'nin iştiraklerinden olan Çocuk Köyü’nün yarıyıl tatili olması nedeniyle girişlerini ücretsiz yapan Başkan Zekai Kafaoğlu hafta sonunda çocukların mutluluğunu paylaştı. Eşi Didar Kafaoğlu ile birlikte Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çocuklara ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, çocukların gönüllerince eğlenerek geçireceği bir tatil dilerken; kitap okuma alışkanlığından vazgeçilmemesi ve çocukları tatilde bol bol kitap okumaları gerektiğini hatırlattı.

\"ÖDEV YOK AMA KİTAP OKUMAYI ELDEN BIRAKMAYIN\"

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ödev verilmemesi konusundaki tavsiyesine dikkat çeken Başkan Zekai Kafaoğlu; “Yarıyıl tatiliniz kutlu, mutlu ve oldukça eğlenceli olsun. Yarıyıl tatilinde bizler de sizlere katkı sağlayalım diye Çocuk Köyümüzü tatil süresince sizler için ücretsiz yaptık. Umuyorum ki tatili burada dolu dolu eğlenerek geçirirsiniz. Bu arada kitaptan da uzak kalmayın. Ödevleriniz yok ama kitap okuma alışkanlığını asla elden bırakmayın. Çünkü kitaplar bizim en yakın sadık dostlarımızdır.” dedi. Çocuk Köyü’nde veliler ile de sohbet eden Başkan Kafaoğlu, çocuklar ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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