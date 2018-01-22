T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Başkan Kafaoğlu 'Çocuk Köyü'nde

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tatil süresince girişleri ücretsiz yapılan Çocuk Köyü’nü, hafta sonunda ziyaret ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu

22 Ocak 2018 16:17

BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tatil süresince girişleri ücretsiz yapılan Çocuk Köyü’nü, hafta sonunda ziyaret ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi\'nin iştiraklerinden olan Çocuk Köyü’nün yarıyıl tatili olması nedeniyle girişlerini ücretsiz yapan Başkan Zekai Kafaoğlu hafta sonunda çocukların mutluluğunu  paylaştı.  Eşi Didar Kafaoğlu ile birlikte Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çocuklara ve velilere hitaben yaptığı konuşmada, çocukların gönüllerince eğlenerek geçireceği bir tatil dilerken; kitap okuma alışkanlığından vazgeçilmemesi ve çocukları tatilde bol bol kitap okumaları gerektiğini hatırlattı.

\"ÖDEV YOK AMA KİTAP OKUMAYI ELDEN BIRAKMAYIN\"

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ödev verilmemesi konusundaki tavsiyesine dikkat çeken Başkan Zekai Kafaoğlu; “Yarıyıl tatiliniz kutlu, mutlu ve oldukça eğlenceli olsun. Yarıyıl tatilinde bizler de sizlere katkı sağlayalım diye Çocuk Köyümüzü tatil süresince sizler için ücretsiz yaptık. Umuyorum ki tatili burada dolu dolu eğlenerek geçirirsiniz. Bu arada kitaptan da uzak kalmayın. Ödevleriniz yok ama kitap okuma alışkanlığını asla elden bırakmayın. Çünkü kitaplar bizim en yakın sadık dostlarımızdır.” dedi. Çocuk Köyü’nde veliler ile de sohbet eden Başkan Kafaoğlu, çocuklar  ile bol bol fotoğraf çektirdi.  

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BALIKESİR DHABALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai KafaoğluKöyünüBüyükşehir BelediyesiKöyününBaşkan Zekai KafaoğluEşi Didar KafaoğluBüyükşehir Belediye Başkanı Zekai KafaoğluYOK AMA KİTAP OKUMAYI ELDEN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24