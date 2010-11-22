‘Başkan Apo’ propaganda sayılmadı

T24 - Ankara’da askeri birlikte vatani görevlerini yaparken cep telefonlarındanbirbirlerine Kürtçe-Türkçe mesajlar gönderen 3 er beraat etti.



Diyarbakır’da görülen KCK davasında sanıkların Kürtçe savunma yapmasına izin verilmezken, Ankara Mamak’taki askeri birlikte vatani görevlerini yaparken cep telefonlarından birbirlerine Kürtçe-Türkçe mesajlar gönderen 3 erin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, “PKK’ya üye olmak” ve “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından yargılandıkları davada beraat etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İddianamede, sanıklar, “Bir başkan olacaksa o Apo olmalı”, “Bir bağımsız ülke olacaksa o Kürdistan olmalı” şeklinde Kürtçe ve Türkçe mesajlar çekerek, “Amacı devlet topraklarından bir kısmını devlet iradesinden ayırmaya yönelik bölücü eylemlerde bulunan, bu amacı doğrultusundaki eylemlerinde kan döken PKK’nın üyesi olmak ve propagandasını yapmakla” suçlanıyordu.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Özcan tarafından açıldı. İddianamede, sanıklar Barış K., Mikail Ş. ve Davut B.’nin, Mamak MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Lojistik Destek Karargâh Bölüğü Komutanlığı emrinde askerlik hizmetini yaptıkları belirtildi. İddianamede, sanıkların birlik içinde yasak olmasına rağmen cep telefonu bulundurup, kullandıkları ve telefonların SIM kartlarının incelemesinden PKK ile ilgili mesajların tespit edildiği kaydedildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın başlattığı hazırlık soruşturmasını görevsizlik kararıyla 9 Şubat 2007’de sivil savcılığa gönderdiği belirtilen iddianamede sanıkların “mesajlar çekmek suretiyle, amacı devlet topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bölücü eylemlerde bulunan, bu amacı doğrultusundaki eylemlerinde kan döken PKK’nın propagandasını yapmak” suçunu işledikleri belirtilmişti.





