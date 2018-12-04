Başkan Aktaş, hizmet manifestosunu açıkladı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geride bıraktığı 1 yıllık çalışma sürecini, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ temalı toplantıda değerlendirdi ve gelecek hedefleriyle ilgili manifestosunu açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ temalı toplantısı Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleştirildi. Basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program, Muradiye Salonu’ndaki kahvaltının ardından başladı. Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’ndaki toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1 yıllık çalışmalarının hatırlatıldığı filmin gösterimi gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Yürütme Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, yerel ve ulusal basın mensupları da toplantıya katıldı.

\'TARİHİ DOĞRU OKUMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa 2026 Şehir Tasavvuru’ temalı sunumunda, Başkan olarak geçirdiği 1 yılı anlattı ve ardından hizmet manifestosunu açıkladı. Başkan Aktaş, Bursa’ya ve Bursalılara hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşadığını ifade ederek, \"Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 400 gün önce devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirmenin huzuruyla karşınızdayım. Ağır bir sorumluluğu omuzladık ve bugüne kadar da bu sorumluluk bilinciyle hareket ettik” dedi. Göreve gelirken Bursa’yı, geleneksel dokusunu bozmadan, modern dokunuşlarla yaşanılacak bir şehir haline getirme hedefi taşıdığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Aslında 1912 yılından bu yana göreve her gelen Belediye Başkanı bu şehre katkıda bulunmak için çalıştı. Her dönemde şehrin ve şehirlinin talep ve ihtiyaçları farklıydı. Doğru uygulamalar bugünlere kadar gelirken, yanlış uygulamalar şehrin geleceğinden çaldı\" diyerek, kimseyi suçlamadıklarını, ancak tarihi doğru okumaya çalıştıklarını kaydetti.

\'BURSA’NIN TARİHİ DE TALİHİ DE DEĞİŞECEK\'

Başkan Aktaş, tarihin doğru okunduğu sürece yanlış yapma ihtimalinin azalacağını belirterek, \"Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. 24 Kasım’da Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde Bursa’da yola bizimle devam edeceğini açıkladı. Bursalıların da teveccühleriyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler sonucunda yeni bir süreç başlayacak. Bu süreç, Bursa’nın tarihinin de talihinin de değiştiği bir süreç olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz\" diye konuştu.

\'BİZ HAZIRIZ\'

\"Şimdi yeni ve güzel işler yapma zamanıdır\" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Aktaş, 2035 yılı 1/100000 ölçekli imar planı hazırlığı yaptıklarını ve 2035 trafik master planı üzerinde 12 kişilik heyetle detaylı çalıştıklarını, daha sonra da kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, \"Biz hazırız” dedi. Aktaş, yol haritasının son şeklini de meclis üyeleriyle vereceklerini belirtti.

1326 yılında fethedilen Bursa’nın farklı bölgelerinde görev yapan esnaf, Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, protokol, STK temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaş olmak üzere toplam 10 bin 324 kişiyle Bursa ile ilgili algı ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla anket ve mülakatlar yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bu görüşmelerden çıkan sonuçlara göre 4 farklı alanda odak grup toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, alanlarında konu hakimiyeti olan akademisyen, gazeteci, sosyolog, STK temsilcisi, uzman vb kişiler ile yapılan değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ‘trafik ve ulaşım’, ‘şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci’, ‘ekonomi’ ile ‘şehir ve iletişim’ konularından hareketle şehir tasavvurumuzu belirledik” şeklinde konuştu.

Bursa’nın hayallerini gerçekleştirebilenlerin, ilkleri gerçekleştirmeye cesareti olanların şehri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ısrarla üzerinde durduğu yerli ve milli kalkınmanın öncü şehirlerinden olduğunu belirterek, “İşte tüm bu değerleri ve nice güzellikleri ile Bursa bir emanettir ve \'emanetimiz\' dediğimiz şehrimize liyakatle sahip çıkmak zorundayız. Kirlenmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz ve kirletenlere asla izin vermeyeceğiz. Kontrolsüz büyüme, rant sevdası, moda akımların esiri olarak zihnimizi ve ilişkilerimizi kirletmeyeceğiz. Artık binaların göklerle ilişkimizi kesmesine izin vermeyeceğiz. Bina yapmak için değil, Bursa’yı mamur etmek için bir imar politikasını kesinlikle hâkim kılacağız. Çocuklarımıza bina gölgesi yerine, çınar gölgelerinde bir Bursa bırakmak zorundayız. Bursa’ya yakışan budur. Esen rüzgarımızın sesini, çocuklarımızın neşesini, birbirimize söylediklerimizi duymamızı engelleyecek kirliliklere asla izin vermeyeceğiz. Ulaşabilen ve herkesin ulaşabildiği, trafiği rahat bir Bursa yaklaşımından taviz vermeyeceğiz\" diye konuştu.

ORTAK AKIL VURGUSU

\"Bursa’yı kendimize göre değil, zihinlerimizi Bursa’ya göre dönüştürmek zorundayız\" diyen Başkan Aktaş, konuşmasının devamında, \"Kentsel dönüşümü büyük bir mutabakat ve ortak akılla, kadim Bursa’yı ebede taşıma iradesiyle gerçekleştireceğiz. Şehrimizi, kültür ve sanat üreten kimlikli bir şehir haline getireceğiz. Bursalılar olarak ailemize, komşumuza, sokağımıza, mahallemize ve şehrimize sahip çıkacağız. Gençlerin desteğine ve enerjisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Biliyoruz ki onlar bugünkü dünyayı daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Bu nedenle gençlerimizin bize yardım etmeleri için gerekli şartları oluşturacağız. Geleceğin teminatı çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, onların güvenli ortamlarda yetişmelerine imkanlar sunacağız. Şampiyon apoletli şehirle, şehrin simgesi kabul edilen Bursaspor’umuzun yanı sıra gençlerimizin diğer spor branşlarında da başarı sağlamaları için katkı koyacağız. Gerek takım gerekse bireysel branşlarda dereceler elde edecek, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcu bir gençliğin inşaası için özellikle çalışacağız. Bursa kimsesizlerin kimsesidir. Özellikle şehit aileleri ve gazilerimizi en ulvi emanetimiz olarak gözeteceğiz\" açıklamasını yaptı.

AKILLI ŞEHİR BURSA

Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın akıllı teknolojiyi amaç olarak değil problemlerin çözümünde araç olarak kullanan bir şehir olacağını da ifade ederek, \"Ulaşım başta olmak üzere kentimizin müşterek problemlerin çözümünde paydaşlarımızla birlikte yüksek teknolojiyi kullanacağız, bu alana yatırım yapacağız. Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile teknoloji çöplüğüne dönmeden kaynaklarımızın verimli kullanımı için akıllı uygulamalar geliştirecek, ‘Akıllı Bursa’yı hep birlikte oluşturacağız. Sanayimizi daha da büyüteceğiz ama bunu havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeden yapacağız. İstihdam ve zenginlik için sanayimizi her şartta destekleyecek ve geliştirilmesi için çalışacağız ama temiz sanayi, yükte- kirde hafif, pahada ağır sanayi\" dedi.

\'TARIMSAL ÜRETİMİMİZİ DÜNYAYA AÇACAĞIZ\'

Başkan Aktaş, özellikle katma değeri yüksek sanayinin gelişmesini teşvik edeceklerini de kaydederek, \"Bursa, özellikle tekstil ve otomotivde önemli bir üretim üssüdür. Zaman içinde, ulaşım imkânlarının da gelişmesiyle, şehrimizin tarihsel kimliğine yakışır büyük ticaret merkezleri sayesinde tarımsal ürünlerden, tekstile, mobilyadan ev mefruşatına kadar bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmak için yol alacağız. Tarımsal üretimimizi dünyaya açacağız. Mobilya sektöründeki birikimlerimizi dünya markası olma yolunda kullanacağız. Bu konuda gerekli kurumlarla işbirlikleri yapılarak tasarım ve kalitede sağladığımız başarıyı, markalaşmada da sağlamak önceliğimiz olacak\" dedi.

\'GELECEK TURİZM İLE GELECEK\'

Bursa’nın turizm pastasından da arzu ettiği payı alacağını dile getiren Başkan Aktaş, \"Turizmde çok bekledik. Artık dağınık çabalarla değil, organize bir turizm çalışmasıyla, Bursa’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dikkatine sunmak zorundayız. Zengin ve köklü Bursa mutfağını dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmalara tam destek vereceğiz. Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, tarım, inanç turizmini bir potada eritebilen bir şehir olacağız. İş dünyasının kongrelerini, fuarlarını tertip etmek için yıllar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa olmak, asla hayal değil. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir Bursa’yı gerçek kılacağız. Ticaretine hile katanların zaten Bursa’da yeri yok. Bu konuda bütün Bursalılar olarak gerekeni yapacağız. 700 yıllık çarşı-esnaf geleneğinin kendi mekânlarında geliştiği bir Bursa için pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmaları devam ettireceğiz\" diye konuştu.



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