Başkan Aktaş: Bursa, GUHEM ile dünya ligine çıkacak

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile dünya ligine çıkacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) kompleksi içinde inşa edilen GUHEM\'de incelemelerde bulundu. Aktaş’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Genel Koordinatörü Fehim Ferik de eşlik etti.

Başkan Aktaş, \"GUHEM’de Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve BTSO’nun katkılarıyla yeni bir projeye imza atıyoruz. Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Türkiye’de ilk ve tek olacak. Bu merkezle Bursa olarak dünya ligine çıkmış olacağız. GUHEM, hem işlevi, hem de görselliği itibariyle de Bursa’ya çok ciddi bir değer katacak. TÜBİTAK 60 milyon TL’lik düzenek ve malzeme desteği sağladı. BTSO 50 milyon TL ile merkezin inşaatının masraflarını üstlendi\" diye konuştu.

TOPLAMDA 22 BİN 500 METREKARELİK ALAN

Başkan Aktaş, binanın mimari özelliklerini de anlatarak, \"Toplam 22 bin 500 metrekare alana sahip olacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi kompleksi içerisinde 2 bin metrekare havacılık sergi alanı ve 2 bin metrekare de uzay sergi alanı bulunacak. Zeplin şeklinde tasarlanan bina, Bursa’nın sembollerinden biri olacak. 170 interaktif öğrenme istasyonu, havacılık öğrenme merkezi ve uzay inovasyon merkezi bu merkezde yer alacak\" dedi.

İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Binanın 2 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, \"Düzenekleri de getirildiğinde Bursa’ya ayrıcalık katacak bina, gelecek yıldan itibaren faaliyette olacak. Sadece Bursa’yı değil, tüm ülkemizi ilgilendiren önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli sanayi ve savunmadan bahsettiğimiz bugünlerde, inanıyorum ve ümit ediyorum ki, bu merkez bunu sağlayabilmek adına önemli bir aşama teşkil edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerli ve milli savunma, sanayi ve havacılık noktasında çok ciddi öngörüleri var. Biz Bursa olarak zaten sanayide ciddi bir mesafe kat ettik, ama ben inanıyorum bu merkezle çok daha ciddi bir farkındalık oluşturacağız\" dedi.

Başkan Aktaş, merkezin hem Bursa\'nın hem de Türkiye’nin geleceğine katkılarının olacağına işaret etti.



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