Başkale'de 6 ayda 1100 kadın sağık taramasından geçirildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde 6 ayda 1100 kadın, kaymakamlığın sağladığı destekle evlerinden alınıp Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi\'ne (KETEM) götürülerek sağlık taramasından geçirildi.

Başkale ilçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tahsis edilen araçlarla kadınlar evlerinden alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilip, KETEM\'de sağlık taramasından geçirildi. Geçen Nisan ayında başlayan çalışma, daha sonra ilçeye bağlı İran sınırındaki kırsal mahallelerde de devam etti. Yapılan 6 aylık kanser taramalarında şu ana kadar 1100 kadının Kaymakamlığın sağladığı destekle görevli doktor ve sağlık personelleri tarafından evlerinden alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçenin kırsal mahallelerinde sağlık sorunlarının yaşandığının farkında oldukları için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kaymakam Öztürk şöyle konuştu:

\"Başkale ilçemizin özellikle kırsal mahallelerinde yaşanan sağlık sorunlarının önemini biliyoruz. Her yıl çok sayıda vatandaşımız kanser hastalığına ilave oluyor. Sağlıklı bir toplum için kadınlarımızın önemi büyük. Evlerinden aldığımız kadın vatandaşlarımızı KETEM projesi ile ücretsiz olarak gerekli kanser taramalarından faydalandırdık. Aile bütünlüğünün korunması için kadınların sağlıklı olması gerekiyor. Biz bu bütünlüğü korumak için kadınlarımıza destek olacağız. Erken teşhisin hayat kurtardığını yeniden hatırlatıp, herkesi tarama için duyarlı olmayı bekliyoruz.\"

Kırsal mahallelerdeki kadınları evlerinden alıp Van\'a götürülmesinde büyük emeği olan Aile Hekimi Dr.Furkan Kınacı ise, \"Kanser taramasından geçirilen kadınlarıdan 90\'ında servis, meme ve kolon kanseri şüphesi olduğu tespit edildi. Projeye destek veren ilçe Kaymakamımız Abdulselam Öztürk\'e teşekkür ediyoruz.\" dedi

Kanser taramasından geçirilen 46 yaşındaki İsminaz Kılıç da, “Bizim gibi kırsalda yaşayıp da doktora gitme imkanı bulamayan kadınlar için çok faydalı bir proje oldu.Çok şükür hastalığım erken teşhis edildi ve kurtuldum.Şimdi sağlığım yerinde.Çok faydalı bir hizmet oldu. Çevreye de örnek oldu. Emeği geçen başta kaymakam bey olmak üzere bütün doktorlara teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.



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