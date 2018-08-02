Başka Sinema'nın ağustos ayı filmleri gösterime girdi

Kariyo & Ababay Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen ve sinemaseverlerin bağımsız filmleri yıl boyunca izlemelerine sağlayan Başka Sinema'nın Ağustos ayı filmleri belli oldu. Eva, Dogtooth, Mug, Las Herederas ve Kırık Bir Aşk Hikayesi filmleri, bu ay Başka Sinema'da gösterimde olacak.

3 Ağustos

Eva

Ölen müşterisinin yazdığı oyun metnini çalan genç ve yakışıklı jigolo Bertrand; bir yıl sonra başarılı, popüler ve merakla takip edilen bir oyun yazarı haline gelmiştir. Artık Paris’te lüks bir dairede yaşayan ünlü yazarın tek sorunu yazması gereken yeni oyunudur. Bu arayış içinde bir gün, gizemli ve çekici bir eskort olan Eva’yla tanışır. Aralarındaki ilişki, zamanla Bertrand’ın hayatını mahvedecek bir takıntıya dönüşecektir. İki başarılı oyuncu Isabelle Huppert ile Gaspard Ulliel’i bir araya getiren Eva, 68. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarıştı.



Yönetmen: Benoît Jacquot

Oyuncular: Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy

Ülke: Fransa, Belçika

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Mélita Toscan du Plantier, Marie-Jeanne Pascal

İthalat: Mars Prodüksiyon

8 Ağustos

Kırık Bir Aşk Hikayesi

İşleri giderek kötüleşen genç iş adamı Fuat (Kadir İnanır), aile baskısı sonucunda zengin bir fabrikatörün kızıyla nişanlanır. İstemediği bu nişanın kutlamasında tanıştığı, kasabaya yeni taşınan edebiyat öğretmeni Aysel (Hümeyra), Fuat için her şeyi değiştirecektir.

Onu görmekten kendisini alıkoyamayan Fuat’la ilişkisi ilk başlarda mesafeli de olsa, Aysel ve Fuat birbirlerinden ayrı kalamayacaklardır. Ancak hem toplum baskısı hem de ekonomik gerçeklikler imkansız bir aşkın habercisidir.

Yönetmen: Ömer Kavur

Oyuncular: Kadir İnanır, Hümeyra

Ülke: Türkiye

Yapım: Ömer Kavur, Sadık Deveci

10 Ağustos

Dovlatov

1971, Leningrad. Ölümünden sonra ünlenecek Rus yazar Sergei Dovlatov, günlerini yazılarının yayımlanmasının koşulu olan Yazarlar Sendikası’na üyeliğini kovalayıp ufak yazı işleriyle geçirmektedir. Akşamları ise caz dinlenen partilerde kentteki sanatçı ve yazarlarla bir araya gelir. Under Electric Clouds’un yönetmeni Aleksey German Jr., dünya prömiyerini Berlin’de yapan yeni filminde Dovlatov’un hayatından altı günü anlatıyor ve bu hikâye üzerinden dönemin entelektüel çevresi ve onların Brejnev zamanı Sovyetler Birliği’yle ilişkisinin de portresini sunuyor. Yönetmen, John Steinbeck’ten Vladimir Nabokov’a uzanan referanslarla dolu senaryosunu, koreografileriyle büyüleyen sahnelerle aktarıyor.



Yönetmen: Aleksey German

Oyuncular: Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena Sujecka

Ülke: Rusya, Polonya, Sırbistan

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Dariusz Jablonski

İthalat: Bir Film

17 Ağustos

Dogtooth / Köpek Dişi

Yunan Yeni Dalgası’nın öncü ismi Yorgos Lanthimos’un adını dünyaya duyurduğu KÖPEK DİŞİ (DOGTOOTH)’ta Yunan bir çift, üç çocuklarıyla birlikte bilinmedik şehir dışı bir evde hayatını sürdürmektedir. Çocuklar, tüm eğitimlerini evde alırken, dış dünya ile hiçbir şekilde temas kuramazlar. Babalarının hayatları boyunca tekrar ettiği gibi, çocukların dışarı güvenle çıkabilmelerinin tek şartı “köpek dişlerinin” düşmesidir.



Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia

Ülke: Yunanistan

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Yorgos Tsourgiannis

İthalat: Bir Film

24 Ağustos

Mug / Yüz

Wimie… / …adına’yla Teddy ve Beden’le En İyi Yönetmen ödüllerini kazandığı Berlin Film Festivali’nden Yüz’le Jüri Büyük Ödülü alan Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska, yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve toplum eleştirisi yapıyor.Metallica hayranı, yakışıklı Jacek müziğe, sevgilisine ve köpeğine tutkuyla aşıktır. Tüm ailesi, yaşadığı kasabanın sakinleri ve iş arkadaşları, onu “eğlenceli bir çılgın” olarak görmektedir. Jacek, dünyanın en büyük yapıları arasında olması planlanan bir İsa heykeli inşaatında çalışmaktadır. Bir gün yaşadığı iş kazası yüzünden tüm gözler ona çevrilir, çünkü ülkede yüz nakli yapılan ilk kişi olacak ve hayatı kökünden değişecektir.

Yönetmen: Malgorzata Szumowska

Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol

Ülke: Polonya

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Jacek Drosio

İthalat: Bir Film

31 Ağutos

Las Herederas / Mirasçılar

Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi, dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nden ödülle dönen ilk uzun metrajlı filminde iki kadının 30 yıllık birlikteliklerinin ekonomik sorunlarla nasıl yıprandığını ve yeni bir niteliğe büründüğünü anlatıyor. Ailelerinden kalan mirasın son kırıntılarını da satınca, Chela ve Chiquita çaresiz kalır–Chiquita hapse düşer, Chela ise korsan taksicilik yapmaya başlar. Hayatın zorluklarının boylarını aştığını düşündükleri anda Chela yeni bir aşka düşer. Sınıf farklılıklarına ve kadın özgürleşmesine özgün bir bakışla yaklaşan Mirasçılar, sinema üretiminin kısıtlı olduğu Paraguay’dan çıkan en nitelikli filmlerden.

Yönetmen: Marcelo Martinessi

Oyuncular: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova

Ülke: Paraguay, Almanya, Brezilya, Uruguay, Norveç, Fransa

Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım

Yapım: Sebastian Pena Escobar

İthalat: Siyah Beyaz