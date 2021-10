Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım başladı; ödüllü yapımlar sinemaseverlerle buluşacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım başladı. 44 filmin gösterileceği festivalin açılışında, dünya prömiyerini Temmuz ayında Cannes Film Festivali’nde yapan başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard’ın yer aldığı yönetmen Leos Carax’ın Annette filmi gösterilecek. Festival programında ayrıca Türkiye’den yeni filmler ve dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönmüş yapımlara yer verilecek. KAV Ödülü’nün bu yılki sahibi Fikret Reyhan oldu.

2018 yılından beri başta Ayvalıklılar olmak üzere sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin dördüncüsü 2-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Film gösterimleri pandemi kurallarına uygun olarak Vural Sineması’nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da açık havada yapılacak.

6 bölümde 44 film gösterilecek

Bu yıl festivalde 6 bölümde 44 film gösterilecek. “Türkiye Sineması 2020-2021”, “Hayaletler, Hatıralar”, ”Buradan Nereye?”, “Olmaz Olmaz Deme”, “Kulaktan Kulağa” ve “Çocuklar İçin Sinema” başlıklı bölümler hem dünya hem Türkiye sinemasından yeni ve ödüllü filmleri merak edenlere, filmler üzerine düşünüp tartışmak isteyenlere, dünyanın haline sinemayla bakanlara hitap ediyor.

Festivalin açiliş filmi: Annette

Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da 2 Eylül akşamı düzenlenecek açılış töreninin ardından başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard’ın yer aldığı Leos Carax’ın Temmuz ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülüyle döndüğü filmi Annette gösterilecek. Carax’ın, Sparks grubunu oluşturan ve filmin senaryosunu da yazan Mael kardeşlerle işbirliği sonucunda ortaya çıkan yılın merakla beklenen filmi Annette, stand-up komedyeni Henry ve soprano Ann’in aşkını ve geleceği elinde tutan kızları Annette’in hikâyesini anlatıyor.

KAV Ödülü’nün bu yılki sahibi Fikret Reyhan

Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği ve ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla festival kapsamında verdiği KAV Yılın Yönetmeni Ödülü’nü bu yıl Çatlak filmiyle Fikret Reyhan’a takdim edecek. Bu yıl Selim Eyüboğlu, Esin Küçüktepepınar, Onur Saylak, Müge Turan ve Ümit Ünal’dan oluşan Danışma Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından KAV’ın seçtiği Fikret Reyhan’a 100 bin TL değerindeki ödül çeki ve ödül heykelciği 3 Eylül akşamı takdim edilecek. Ödül töreninin ardından Fikret Reyhan’ın büyük aile efsanesinin nasıl küçük hesaplara bağlı olduğunu anlattığı, Antalya ve İstanbul Film Festivalleri’nden ödüllerle dönen Çatlak filminin gösterimi gerçekleşecek.

Festival pandemi nedeniyle geçen yıl fiziksel olarak düzenlenemediği için, 2020 yılında Ümit Ünal’a KAV Yılın Yönetmeni ödülünü getiren Aşk, Büyü, Vs. filmi de Çatlak’ın ardından gösterilecek. Ece Dizdar ve Selen Uçer’in başrollerini paylaştığı, yıllar önce ailelerinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan ve yıllar sonra aşklarının başladığı Büyükada’da bir araya gelen Eren ve Reyhan’ın geçmişle hesaplaşmasını konu alan filmin gösterimi oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Sineması 2020-2021

Festivalin “Türkiye Sineması 2020-2021” adlı bölümünde ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönmüş, son dönemin en merak edilen yerli yapımları yer alıyor. Suçluluk, sevgisizlik ve çeşitli ihmallerden oluşan bir sarmalın içinden geçerek ailenin nasıl güvenilmez ve tekinsiz bir yer olabileceğine işaret eden, İlayda Elif Elhih, Ali Seçkiner Alıcı, Tansu Biçer ve Ahsen Eroğlu’nun rol aldığı Çağıl Bocut’un ilk uzun metrajlı filmi Sardunya; Nisan Dağ’ın senaryosunu yazıp yönettiği, Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu ve Eren Çiğdem’in başrollerini paylaştığı, Fehmi’nin İstanbul’un yoksul bir semtinde geçen, rap ve bağımlılığın iç içe olduğu hikâyesini anlatan Bir Nefes Daha ile dizi yazarı ve ünlü oyuncuların uyuşturucu satıcısı Yılmaz’ın işleri sıkıntılı bir hal aldığında arkadaş bildiği ünlü isimlerle olan ilişkisini sorguladığı, Halil Babür, Hayal Köseoğlu ve Ahmet Rıfat Şungar başta olmak üzere geniş oyuncu kadrosuna sahip Emre Erdoğdu yönetmenliğindeki Beni Sevenler Listesi bu bölümde izleyicilerle buluşacak filmlerden.

Başrollerinde Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Nezaket Erden’in yer aldığı, insanların borçlarını türlü yolla tahsil eden bir şirkette çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerini anlatan Tunç Şahin imzalı İnsanlar İkiye Ayrılır ve Nesîmi Yetik’in yönettiği Dirlik Düzenlik filmleri de bu bölümde gösterilecek. Başrollerinde Betül Esener, Asiye Dinçsoy ve Dudu Yetik’in yer aldığı film, hayattan farklı beklentileri olan, bir yandan dert dolu bir anne ve iki kızının hayatını ve gerilimli ilişkilerini beyazperdeye taşıyor.

Yılın en dikkat çeken kısa metraj filmlerinden Büşra Bülbül’ün Çamaşır Suyu, Serhat Karaaslan’ın Suçlular, Aylin Kuryel’in Balkon ve Bizim Rüyalar, Irmak Karasu’nun Mamaville ve Ramin Matin’in Disonans adlı filmleri de festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Bu bölümde yer alan bütün filmlerin gösteriminin ardından film ekipleri festival izleyicilerinin karşısında olacak.

“Buradan Nereye?”

“Buradan Nereye” başlıklı bölüm, bütünlüklü bir bakışı ve toptan mücadeleyi gerektiren; demokrasi ve ifade özgürlüğünün gittikçe daralan alanı, cinsiyet eşitsizliği, gelir adaletsizliği, artan yolsuzluklar, iklim krizi gibi içinde bulunduğumuz çıkmazları çeşitli boyutlarıyla ele alan filmlerden oluşuyor.

Yönetmen Michel Franco’nun 2021 Venedik Film Yarışması’nda Büyük Jüri Ödülü kazanan, militarizmin uzun gölgesinden bahseden ve sınıf ilişkilerinde adalet yerine merhametin nafileliğine Bunuelvari bir biçimde yaklaşan sert filmi Yeni Düzen / New Order; Aleksey German Jr.’ın 2021 yılında Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen günümüz Rusyası’ndan bir ifade özgürlüğü manzarası sunan, üniversite profesörü David’in belediye başkanını yolsuzlukla suçladıktan sonra özür dilemesi için yapılan baskılara karşı verdiği mücadeleyi anlatan Ev Hapsi / House Arrest ve “Bugün Weimar 2021’i yaşıyoruz,” diyen Alman yönetmen Dominik Graf’ın Erich Kästner’in 1933’te Nazilerin hışmına uğrayarak yakılan Bok Yoluna Gitmek adlı romanından uyarladığı Fabian Veya Bok Yoluna Gitmek / Fabian - Going To The Dogs filmleri festival izleyicisiyle buluşacak.

Bölümün diğer filmleri ise; Romen yönetmen Radu Jude’a 2021 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazandıran, “kendiniz için çektiğiniz erotik video internete düşerse kamusal alan sizi bu yüzden yargılayabilir mi?” sorusunun cevabının ne kadar beklenmedik olabileceğini gözler önüne seren Kaçık Porno / Bad Luck Banging or Loony Porn; yönetmen Alexander Nanau’nun Bükreş’te 2015’te Colectív adlı konser salonunda çıkan yangın sonrası patlayan sağlık skandalını ortaya çıkaran Gazeta Sporturilor’un muhabirleri, yangından kurtulanlar, içeriden bilgi sızdırlanlar ve avukatlarla görüşerek umutla umutsuzluk arasına sıkışan bir mücadeleyi anlattığı, 2020 Avrupa Film Ödülleri En İyi Belgesel ödülü sahibi Collective; Hindistan’da kast sisteminde en alttakilerin de altında bulunan Dalit kadınların kurduğu haftalık gazete Khabar Lahariya’nın muhabirlerini ve dijital mecraya geçişini odağına alan, Sundance Film Festivali’nden ödüllerle dönen, Rintu Thomas ile Sushmit Ghosh’un yönettiği Ateşle Yazmak / Writing With Fire ve Hindistan’ın yeni kuşak sinemacılarından Rahul Jain’in yönettiği, Hindistan’da temiz hava satan bir oksijen barının açılmasına neden olacak kadar ileri boyutlara varan ekolojik yıkımın uzmanlar yerine, çekçek arabacılarının, çiftçilerin ve tır şoförlerinin gözünden anlatıldığı, iklim krizine karşı harekete geçmenin kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seren Görünmez Şeytanlar / Invisible Demons.

“Hayaletler, Hatıralar”

Rüyalarda kaybolan, bir sesin peşine düşen, gerçeğin hayaletleriyle yüzleşen karakterlerin filmlerini bir araya getiriyor “Hayaletler, Hatıralar”.

François Ozon’un bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan, başrollerinde Sophie Marceau, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas’ın yer aldığı, babalarının felç geçirdiğini öğrenince bir anda hayatları değişen iki kız kardeşin bildikleri ama görmezden geldikleri gerçeklerle yüzleşmelerini komedi, macera ve polisiye esintileriyle anlattığı filmi Her Şey İyi Gitti / Everything Went Fine; Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile büyük övgü toplayan Céline Sciamma’nın kendi çocukluğundan anıları dahil ettiği kişisel filmi Küçük Anne / Petite Maman gösterilecek filmler arasında. Hükümete yönelik eleştirileri dolayısıyla iki seneye yakındır ev hapsinde bulunan Gogol Center Tiyatrosu yönetmeni Kirill Serebrennikov’un Sovyetlerin son günlerinden bugüne uzanan, masal ile kabûs arası bir Rusya tarihi fonunda, hayal ve gerçeğin birbirine karıştığı etkileyici filmi Petrov Grip Oldu / Petrov’s Flu da bölümün kaçırılmayacak filmlerinden.

Bu bölümdeki diğer filmler ise; Kolombiya’da bulunan İskoçyalı bir kadının ara ara değişik mekânlarda duyduğu garip, tok bir sesin peşine düşüşünü anlatan Apichatpong Weerasethakul’un Tilda Swinton’la işbirliği 2021 Cannes Jüri Özel Ödülü sahibi Memoria; Anthony Hopkins’e filmde hayat verdiği Alzheimer hastası karakteri canlandırırken sergilediği muhteşem performansıyla Oscar ve BAFTA’da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren, aynı zamanda En İyi Uyarlama Senaryo dalında da Oscar ve BAFTA Ödülü sahibi, Florian Zeller imzalı Baba /T he Father; Chloé Zhao imzalı, bu yıl En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu Oscarlarını kazanan ABD’nin yeni yersiz yurtsuzlarını anlatan, Frances McDormand’ın performansıyla büyülediği Nomadland ve yenilikçi bir sinema diline sahip yönetmen ikiz kardeşler Ramon ve Silvan Zürcher’in ev arkadaşlığının ötesinde bir dostlukları olan iki genç kadının evleri ayırmalarıyla ortaya çıkan gerilime başka insanların da ortak olmasıyla yaşananları anlattığı filmi Örümcek ve Kız / The Girl And The Spider. Örümcek ve Kız yarıştığı 2021 Berlin Film Festivali Karşılaşmalar bölümünden En İyi Yönetmen ve FIPRESCI ödülleriyle dönmüştü.

“Olmaz Olmaz Deme”

“Hayat sen planlar yaparken başına gelendir”. John Lennon’ın bu özlü sözü normal seyrinde akarken yatağını değiştiren hayatlara göz kırpıyor. Tutkuların, inadın, yüksek beklentilerin, bıkkınlığın, aşkın, kararsızlığın müdahalesiyle kendini birdenbire hiç aşina olmadıkları bir çevrede bulan, üstelik burayı da kendilerinin kılmayı bilen karakterler “Olmaz Olmaz Deme” bölümünde başrolde.

Hayallerini gerçekleştirip açtıkları restoranlarında mutfak dünyasında alınabilecek en yüksek ödül olan Michelin yıldızını elde etmek için çalışırken hayatın getirdikleriyle baş etmeye çalışan bir çiftin hikâyesini konu alan Christoffer Boe yönetmenliğindeki Bir Tutam Açlık / A Taste of Hunger; Icíar Bollaín’in kendi kendiyle evlenen kadınlar hakkında gazetede okuduğu bir haberden ilham alarak, 40’lı yaşlarının ortasında ailesine adadığı hayatını değiştirmeye karar veren Rosa’yı anlattığı Rosa’nın Düğünü / Rosa’s Wedding; 2021 Cannes Film Festivali Büyük Jüri Ödülü’ne layık görülen, Finlandiyalı arkeoloji öğrencisi Laura ile maden işçisi Vadim’in tesadüfen aynı kompartımanı paylaşmak zorunda kaldığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatan Juho Kousmanen yönetmenliğindeki 6 Numaralı Kompartıman / Compartment Number 6; Norveç sinemasının ilgiyle izlenen yönetmeni Joachim Trier’nin 30’larında genç bir kadının hayattan beklentilerini gözden geçirmek zorunda kalışını ele alan, Oslo Üçlemesi’nin son filmi Dünyanın En Kötü İnsanı / The Worst Person In The World, “Olmaz Olmaz Deme” bölümünde gösterilecek.

Kulaktan Kulağa!

Anadolu Kültür ve Diyarbakır Sanat Merkezi tarafından 2012’den bu yana yürütülen Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programı kapsamında Temmuz 2020-Nisan 2021 arasında gerçekleşen BAK Kulaktan Kulağa Kolektif Üretim Atölyesi ile Diyarbakır, Mardin ve Batman’dan 12 kadın şehre ve hafızaya dair hikâyelerini beyazperdeye taşıdılar. Bu kapsamda gösterilecek filmler Nalin Acar’ın Taş ve Su, Berivan Bagı’nın Zeki Nine / Pîre Zekî, Fatma Çelik’in Mehla Qorê, Fatoş Güneri’nin Bir Çember Düşün, Mediha Güzelgün’ün Uzay, Fehmi ve Şehrin Sırları / Feza, Fehmî û Razên Bajêr, Berivan Karatorak’ın Mümkün / Pêkan ê, Aylin Kızıl’ın Fotoğraf Altı, Sibel Öğe’nin Burada / Li Vir, Zelal Sadak’ın Aşefçiler, Rüyalar, Otlar, Rozerin Tadik’in 4 Aralık 2020, Nusaybin, Evindar Tokur’un Kapı Derhêner Semiha Yıldız’ın Dileklerin Cudisi / Cûdîyê Miradan.

Çocuklar için sinema

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde her yıl olduğu gibi çocuklar için film gösterimleri Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları işbirliğiyle yapılacak. Bu kapsamda Katja Benrath’ın yönettiği, kendi ayakları üzerinde duran 12 yaşındaki cesur bir kız çocuğunu anlatan, hem çocukların hem de Uzun Çoraplı Pippi’yi hatırlamak isteyecek büyüklerin ilgisini çekecek Rocca Dünyayı Değiştiriyor / Rocca Changes the World gösterilecek.

Paneller, sohbet ve atölyeler

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da panel-sohbetler ve atölyeler düzenlenecek. Aile kurumunun öne çıktığı filmlerin dikkat çektiği bir yıl olmasından yola çıkarak felsefeci-yazar Zeynep Sayın kendi ailesi üzerine Ara Güler tarafından çekilmiş 7 dakikalık kısa bir filmin gösteriminin ardından bir festival izleyicileriyle bir araya gelecek. Ailenin ana tema olduğu bu sohbet 3 Eylül Cuma günü saat 16.30’da Kraft’ta gerçekleşecek.

“Buradan Nereye Gidiyoruz?” başlığı altında ise iklim krizinin geldiği noktayı farklı yöneleriyle tartışmaya açacak bir panel bir de sohbet düzenlenecek. 4 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da Kraft’ta “Süheyla Doğan ile İklim Krizi, Ekoloji ve Kadın Olmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. Kazdağı Koruma Derneği başkanı aynı zamanda Ekoloji Birliği eş sözcüsü ekofeminist Süheyla Doğan ağırlıkla ekofeminizm üzerine bir konuşma yapacak.

5 Eylül Pazar günü saat 16.30’da “Bu, Gelecek Yazların En Seriniydi" başlıklı bir panel düzenlenecek. Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek Defne Koryürek moderatörlüğündeki panelde Önder Algedik, Özlem Altıparmak, Ebru Baybara Demir aslında bir sistem krizi olan iklim krizinin nasıl ve neden bu noktaya geldiğini, bu bozulmanın matematiğini konuşacak.

Festival kapsamında “Ali Erdemci ile Rastlantıdan, Kontrole... Film Yapımı; Hızlandırılmış Bir Giriş” atölyesi 7 Eylül’de saat 15.00’da AIMA’da gerçekleşecek. Yönetmen Ali Erdemci bu atölye çalışmasında cep telefonumuzla çektiğimiz rastlantısal bir görüntü ile tamamen kontrollü profesyonel bir film yapımı arasındaki aşamalar üzerine konuşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir’den Dokuz Eylül, Ege ve İzmir Ekonomi üniversitelerinin yanı sıra Gaziantep, Diyarbakır ve İstanbul’dan birer üniversitenin öğrencileri Kültür için Alan desteğiyle Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ne gelecek. Genç sinemacılar tecrübeli sinemacılarla yönetmen-oyuncu ilişkisi, yapım, kurgu, senaryo, görüntü yönetimi, proje hazırlama gibi başlıklar altında düzenlenen atölye çalışmalarına katılmanın yanı sıra festival organizasyonunun da parçası olacaklar.

Azize Tan’ın direktörlüğünü yaptığı festival bu yıl, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kariyo & Ababay Vakfı, Kültür için Alan, Kendine Has, Bilginer - Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakıf (ASKEV), Ma’adra Vineyards, Penti, Setur Marinas Ayvalık, Goethe-Institut, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) ve Koop’un katkılarıyla gerçekleşecek.

Festivalin program danışmanlığını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Fatih Özgüven üstleniyor. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali afişi bu yıl Cansu Uzun Gün’ün illüstrasyonu ve Emel Işıtan’ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

Festival biletleri satışta!

Festival biletleri Biletix üzerinden satın alınabilir. Tam bilet 30 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü biletler 20 TL olacaktır. Gösterimlere girebilmek için tam aşılı olmak veya Covid-19 geçirdikten sonraki 180 gün içinde bulunmak gerekmektedir.

Festivalde gösterilecek filmler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Festival Biletleri

Tam: 30 TL

Öğrenci ve 65 Yaş Üstü: 20 TL (Girişte kimlik gösterilmesi gerekmektedir.)

Biletler www.biletix.com üzerinden ek bir ücret ödemeden satın alınabilecek. Seanslardan yarım saat önce ilgili sinema gişesinden gösterilecek film için bilet almak mümkün. Gişelerden ileri tarihli filmlere bilet satışı yapılmayacaktır.

Covid-19 önlemlerinin uygulanacağı festivalde gösterimler boyunca hem açık hem kapalı alanda gösterimler süresince maske takılması zorunlu.

Gösterim ve etkinliklere katılabilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş olmak ya da son 48 saat içinde alınmış negatif PCR testi bulunması gereklidir. Girişlerde HES Kodu ve aşı kartı kontrolü yapılacaktır.