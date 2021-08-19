Balıkesiri'in Ayvalık ilçesinden düzenlenen 'Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ bu yıl 2-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival açılışında, dünya prömiyerini Temmuz ayında Cannes Film Festivali’nde yapan başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard’ın yer aldığı yönetmen Leos Carax’ın Annette filmi gösterilecek. Festival programında ayrıca Türkiye’den yeni filmler ve dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönmüş yapımlara yer verilecek.

2018 yılından beri başta Ayvalıklılar olmak üzere sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin dördüncüsü 2-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde film gösterimleri pandemi kurallarına uygun olarak Vural Sineması’nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da açık havada yapılacak.

Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da 2 Eylül akşamı düzenlenecek açılış töreninin ardından başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard’ın yer aldığı Leos Carax’ın dünya prömiyerini Temmuz ayında Cannes Film Festivali’nde yapan filmi Annette gösterilecek. Festival programında ayrıca Türkiye’den yeni filmler ve dünyanın önde gelen festivallerinden ödüllerle dönmüş yapımların yanı sıra, son dönemde sonuçlarına katlandığımız iklim krizini ele alacak özel bir bölüm, öğrencilere yönelik atölyeler ve paneller bulunuyor. Film gösterimlerinin ardından izleyicilerle film ekiplerini bir araya getiren sohbetlerin yanı sıra her yıl olduğu gibi çocuklar için film gösterimleri Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları işbirliğiyle yapılacak. Festivalde izlenebilecek filmler önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali afişi bu yıl Cansu Uzun Gün’ün illüstrasyonu ve Emel Işıtan’ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

KAV Ödülü bu yıl dördüncü kez veriliyor

Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) bu yıl da sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği ve ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla festival kapsamında KAV Yılın Yönetmeni Ödülü’nü verecek.

Bu yıl Selim Eyüboğlu, Esin Küçüktepepınar, Onur Saylak, Müge Turan ve Ümit Ünal’dan oluşan Danışma Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından KAV’ın seçeceği bir yönetmene 100.000 TL değerindeki ödül çeki ve ödül heykelciği 3 Eylül akşamı takdim edilecek.

KAV Yılın Yönetmeni Ödülü’nü daha önce Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper ve Ümit Ünal almıştı.

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