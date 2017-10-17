Başka bir kadınla evlenmek için karısını öldürdü, evini havaya uçurdu

ABD’nin Madison kentinde yaşayan 59 yaşındaki Steven Pirus, ağustos ayında eşi Lee Anne’i başından vurarak öldürdü. Daha sonra da cinayeti saklamak için evin bodrum katında gazı açtı ve evini havaya uçurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, incelemeler sonucunda polis, kadının patlamadan daha önce öldüğünü tespit etti ve Pirus’u tutukladı. Pirus, ifadesinde karısının depresyonda olduğu için kendisini öldürmesini istediğini iddia etti. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde Pirus’un cep telefonunda Rusya’dan Olga isimli bir kadınla yazışmaları ortaya çıktı. Olga’nın ABD’ye taşınması ve Pirus’la evlenmesi planlanıyordu.

Cinayet, kasten yangın çıkarma ve başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan suçlanan Pirus’un 1 Kasım’da mahkemeye çıkarılacağı belirtiliyor.