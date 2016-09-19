T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Basit yaralama' suçuna tutuklama geliyor

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan kanun tasarısıyla "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçirilecek

19 Eylül 2016 21:46

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçirilecek.

Özellikle vücut dokunulmazlığına karşı işlenen, basit ancak mağdur ve toplum üzerinde infial uyandıran suçlarda tutuklama tedbirine başvurulamaması eleştirilere neden olurken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan tasarı taslağıyla vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar tutuklama yasağı kapsamından çıkartılacak.

 

Tutuklama yasağı kaldırılacak

 

Kurban Bayramı öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlık'a gönderilen ve yargıda çeşitli düzenlemeleri kapsayan tasarı taslağıyla Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 100'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasındaki "Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez." hükmünde değişiklik yapılacak. 

Bu hüküm, "Sadece adli para cezasını gerektiren veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez." şeklinde değiştirilecek.

Bu düzenlemeyle iki yıla kadar hapis cezası öngörülen vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçun failleri hakkında tutuklamaya hükmedilebilecek.

Tasarının yasalaşmasıyla belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle bir kadını darbettiği ileri sürülen A.Ç. gibi benzer suçları işleyenler tutuklanabilecek.

 

ETİKETLER

tutuklamabasit yaralamaayşegül terziadalet bakanlığı

İlgili Haberler

Şortlu kadına tekme atan Abdullah Çakıroğlu akıl hastalığı tedavisi gördüyse nasıl güvenlik görevlisi oldu?

Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinde 'akıl hastalığı olmama' özelliği aranıyor

Başbakan Yardımcısı: 27 bin 715 öğretmen meslekten ihraç edildi, 455 öğretmen göreve iade edildi

"Görevden almalar için yapılan itirazlar binin altında"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24