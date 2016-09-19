'Basit yaralama' suçuna tutuklama geliyor

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçirilecek.

Özellikle vücut dokunulmazlığına karşı işlenen, basit ancak mağdur ve toplum üzerinde infial uyandıran suçlarda tutuklama tedbirine başvurulamaması eleştirilere neden olurken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan tasarı taslağıyla vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar tutuklama yasağı kapsamından çıkartılacak.

Tutuklama yasağı kaldırılacak

Kurban Bayramı öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlık'a gönderilen ve yargıda çeşitli düzenlemeleri kapsayan tasarı taslağıyla Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 100'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasındaki "Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez." hükmünde değişiklik yapılacak.

Bu hüküm, "Sadece adli para cezasını gerektiren veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez." şeklinde değiştirilecek.

Bu düzenlemeyle iki yıla kadar hapis cezası öngörülen vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçun failleri hakkında tutuklamaya hükmedilebilecek.

Tasarının yasalaşmasıyla belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle bir kadını darbettiği ileri sürülen A.Ç. gibi benzer suçları işleyenler tutuklanabilecek.