Şortlu kadına tekme atan Abdullah Çakıroğlu akıl hastalığı tedavisi gördüyse nasıl güvenlik görevlisi oldu?

İstanbul Maslak'ta bir otobüste Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 'özel güvenlik görevlisi' olarak çalışması tartışmalara neden oldu. "Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak" özelliğinin arandığı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un aksine Çakıroğlu'nun 'bipolar duygu durum bozukluğu' adlı akıl hastalığı nedeniyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün yatılı tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Çakıroğlu'nun, olaydan kısa bir süre önce taburcu edildiği öğrenilmişti.

Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Ayşegül Terzi, şort giydiği için otobüste tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayıp yaralanmış, kendisine saldıran kişiden şikâyetçi olmuştu. Akşam saatlerinde Üsküdar’daki eve operasyon düzenleyen polis, 35 yaşındaki Abdullah Çakıroğlu’nu gözaltına almış, emniyete götürülen Çakıroğlu’nun özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilmişti. Çakıroğlu, buradaki ifadesinde "Kıyafetleri bana aykırıydı. Gelenek ve göreneklerime aykırı giyinmişti. Ben psikolojik tedavi görüyorum. Bir anda istem dışı tekme attım" demişti.

"Basit yaralama" suçundan serbest bırakılan özel güvenlik görevlisi Çakıroğlu, daha sonra "halkı kin ve öfkeye teşvik etmek"ten tekrar gözaltına alındı. 'Özel güvenlik görevlisi' olarak çalıştığı öğrenilen Çakıroğlu'nun bu göreve nasıl getirildiği tartışmalara neden oldu. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a göre göreve getirilecek kişide "görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak" özelliği aranıyor. Çakıroğlu'nun ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün yatılı tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Bu durum, "özel güvenlik görevleri hakkında gerekli araştırmalar yapılmıyor mu?" tartışmalarına neden oldu.

Kanun ne diyor?

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinde şu şartlar aranıyor:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 8846

d) (Değişik: 23/1/2008 – 5728/545 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. (1)

e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (2)

g) 14'üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Uzmanlar ne diyor?

CNN Türk canlı yayınına bağlanan güvenlik uzmanı Saim Özkan şunları söyledi:

Kanun gereği iki türlü rapor alıyoruz. Birincisi silahlılar için resmi hastanelerden, heyetten geçmesi gerekiyor. Silahlı özel güvenlikler için.

Diğer özel güvenlikler için özel hastaneden. Psikoloji, nöroloji, göz, kulak ve ortopediden alması gerekiyor. Bu şahsiyetin öncelikle kartını aldığı zaman bu hastalığının olmadığını düşünüyorum. Sonradan çıkması halinde bile bildirmesi ve bunun iptal etmesi gerekiyordu. Burada bir suç işlemiş görünüyor bu vatandaş. Bu kartın anında iptali gerekiyor.