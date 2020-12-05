Basit onarım izni aldılar, lüks butik otel inşa ettiler; iki mahkeme kararına rağmen yıkılamıyor!

Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu'ndaki orman arazisine yaklaşık 5 yıl önce belediyeden 'basit onarım' izni alınarak inşa edilen butik otelle ilgili 2017 ve 2020'de iki kez yıkım kararı alınmasına rağmen uygulanmadı.

Kaş'ta en fazla işgal altındaki bölgelerden Çukurbağ Yarımadası'nın Hidayet Koyu'nda, 2015'e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015 tarihinde basit onarım izni verdi.

Basit onarım yerine lüks butik otel yapıldı

Belediyenin 291 sayılı yazısıyla verilen izin kapsamında, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat tamirleri ve çatı onarımı gibi basit onarım işleri yer alıyordu. Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.

3 yılda iki yıkım kararı verildi

Kaş'ta yerel halkın da denize girdiği alanda inşa edilen lüks butik otelle ilgili bölge vatandaşları hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu.

Arazinin içinde olduğu bölgedeki bazı ada- parsellerdeki arazilerle ilgili Hazine ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2010 yılında açtığı davalar ise 2015 yılında sonuçlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi.

Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine Kaşlı bazı vatandaşlar yeniden CİMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayetlerde Blanca Beach Hotel adlı işletmenin 3'üncü Derecede Doğal Sit Alanı'na kurulduğu, dışarıdan bu alana kimse alınmadığı ve kovuldukları belirtildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi. Komisyon tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde alınan karar, hem Kaş Belediyesi hem de Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve diğer ilgili kurumlara gönderildi.

Komisyon, yeniden 207 ada 19 parseldeki taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, Kaş Belediyesi tarafından da izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucun komisyona bildirilmesine karar verdi. Ancak yıkım gerçekleştirilmedi.

Kaş Belediye Başkanı: Yapı kayıt belgesi var

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yıkım kararının uygulanmamasıyla ilgili Yapı Kayıt Belgesi'ni gerekçe gösterdi. Başkan Ulutaş, "TBMM'den geçen, 'Yapı Kayıt Belgesi alabilir' diye bir kanun var. Yıktığımız zaman buradaki adam bunu belediyeden tanzim etmeye kalkarsa ne yapacağız? Her ne kadar yıkım kararı verilmiş olsa da biz de elimizdeki evraka yazmak zorundayız. 'Ben buranın yapı kayıt belgesini iptal ettim, yıkım kararını gerçekleştir' diye bir yazı gelirse, tabi o zaman belediye görevini yapar. Belediyemiz burada hakkaniyetli bir şekilde kimseye herhangi bir husumeti olmadan iş ve işlemlerini yürütüyor" diye konuştu.