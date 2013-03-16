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Yaşam

Başı pres makinasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk işçi kurtarılamadı!

13 yaşındaydı, ailesi fabrikaya çırak verdi. Ancak patron pres makinasında çalıştırınca başı makinaya sıkışarak öldü

16 Mart 2013 11:41

Adana’da başından ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 13 yaşındaki Ahmet Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun, iş kazası sonucu hayatını kaybettiği tesbit edilince işyerinin sahibi gözaltına alındı.

Olay Yüreğir İlçesi Keresteciler Sitesi’ndeki Koç Plastik’te yaşandı.

Şehit Öğretmen Sait Korkmaz İlkokulu yedinci sınıf öğrencisi olan Ahmet Yıldız, eğitim masraflarını karşılamak için Ali Koç’a ait plastik fabrikasında çalışmaya başladı. Çay ve temizlik işleri için 100 lira haftalık alan Mehmet Yıldız, perşembe günü işyeri sahibi tarafından ağır yaralı olarak Adana Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Ali Koç, hastane görevlilerine, “Plakasını alamadığımız bir otomobil çarpıp kaçtı” dedi.

Ahmet Yıldız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldız’ın başının iki yönünde ezilme olduğunu belirleyen doktorlar, “Trafik kazası olamaz” diyerek polise bilgi verdi.

Harekete geçen Cinayet Bürosu ekipleri, Ali Koç’un ifadesini aldı. Yalan söylediğini kabul eden Ali Koç, “Pres makinesinden çıkan numuneleri alırken kafası sıkıştı” itirafında bulundu.


'Patrondan şikâyetçiyiz'


Ahmet Yıldız’ın cenazesi dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kardeşinin ölümünden işyeri sahibinin sorumlu olduğunu belirten Tahsin Yıldız, “Biz Ahmet’in çay getirip, ortalığı temizlediğini sanıyorduk. Demek ki onu makinenin başına da geçirmişler. İşyeri sahibinden de çalıştıranlardan da şikâyetçiyiz” diye konuştu.

Tahsin Yıldız, sabah okula giden kardeşinin öğleden sonra çalıştığını söyledi. Ahmet Yıldız’ın babasının seyyar satıcılık yaptığı ve yedi kardeş oldukları öğrenildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

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