Basın meslek örgütlerinin başkanları Diyarbakır'a gidiyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreteri Sibel Güneş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, KESK Haber Sen’den Osman Köse bugün Diyarbakır’a gidiyor.

Dün, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde ölü ve yaralıları almak için gidenlere polisin açtığı ateş sonucu aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin’in de olduğu 10 kişi yaralanmıştı.

Evrensel'den Gözde Tüzer'e konuşan basın meslek örgütlerinin başkanlarından Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, "7 Haziran’dan beri bölgede olağanüstü bir durum var. Savaş yaşanıyor ve bu yaşananlar ortasında gazeteciler silahların gölgesinde görev yapıyorlar. Ve çok çeşitli baskılara maruz kalıyorlar. Tehdit ediliyorlar, kafalarına silah dayanıyor, gözaltılar yaşanıyor, gözaltında işkenceye maruz kalıyorlar ve tutuklanıyorlar. Biz de meslek örgütleri olarak halkın haber alma hakkını gözeterek canı pahasına çalışan gazetecilerle dayanışmak ve burada yaşananlara dikkat çekmek için 5 meslek örgütü olarak Diyarbakır’a gidiyoruz. Özgür Gazeteciler Cemiyeti ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetiyle ve sahada görev alan gazetecilerle görüşeceğiz, sorunları sıkıntıları dinleyeceğiz. Sonrasında güneydoğuya gidip oradaki meslektaşlarımızla dayanışmak için İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip haber yapmak isteyen, orada haber nöbeti tutmak isteyen gazeteciler var. Onlara da hassasiyet gösterilmesini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Valiyi ve belediye eş bakanlarını ziyaret edeceğiz"

Gazeteciler durumlarıunı yerinde görmek istedikleri için Diyarbakır'a gittiklerini belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto "Gazeteci arkadaşların çalışma koşullarını yerinde görmek ve arkadaşların bu konuda bize söyleyeceklerini değerlendirmek. Valiyi ziyaret etmek, yine belediye başkanı ve eş başkanını ziyaret etmek. Bu kapsamda 1 günlük bir seyahatimiz olacak. Ama asıl amaç gazeteci arkadaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve bunları yetkililere aktarmak" dedi.

"Dayanışma içinde olacağız"

Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Abakay Gazetecilere Özgürlük Platformu Kadri Gürsel’den bana geçti bu dönem. Türkiye’de gazeteciler zaten zor koşullarda çalışıyorlar. Cezaevlerindeler, ölümlerle karşılaşıyorlar, toplumsal olaylarda gazetecilerin görev yapmaları engelleniyor. Bu engellemeleri de güvenlik görevlileri yapıyor. Biz bunları yaşarken Güneydoğu'daki gazeteciler katbekat fazlasını yaşıyorlar. Çünkü orada sorunlar daha ağır. Sokağa çıkma yasakları, bombalar, tahripler, göç gibi sorunlar var. Güneydoğudaki gazeteci arkadaşlarımızın sorunları dinlemek, dayanışma içinde olmak, onların sıkıntılarına omuz vermek için Diyarbakır’a gidiyoruz. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ve Özgür Gazeteciler Cemiyeti yöneticileriyle bir araya gelip sorunlarımızı konuşacağız, dayanışmayı sürdüreceğiz. Devlet kurumları yani vali ve belediye başkanı ile de randevu taleplerimiz var. Gazeteci arkadaşlarımızın özgür bir şekilde görev yapmaları, haberleri öğrenip doğrusunu yayınlamaları için bizim de katkımız ne olur, onu konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik bölgede daha zor"

Bölgede çatışmaların başlamasıyla birlikte gazeteciliğin daha da zorlatığını belirten KESK Haber Sen Örgütlenme Sekreteri Osman Köse, "Güvenlik görevlileri tarafından şiddet uygulanan meslektaşlarımız var, gözaltına alınan meslektaşlarımız var. Gazetecilik her dönem zordur ama bölgede daha da zordur. Halkın haber alma hakkı için canlarıyla bedel ödeyen gazeteciler var. Biz de halkın haber alma hakkını savunan meslektaşlarımızı ziyaret etmek ve moral vermek istiyoruz. Çünkü onlar görevlerini yapamazlarsa biz de haber alma hakkına ulaşamamış oluruz. Gazetecilerin her koşulda, her yerde görevlerini rahatlıkla yapabilmelerinin sağlanması devletin görevidir. Biz de hem meslek örgütlerini ziyaret edeceğiz hem de buna ilişkin valiyi ziyaret edip görüşlerimizi belirteceğiz" şeklinde konuştu.

"Gazeteciler nöbet başlatacak"

Gözaltına alınan gazetecileri vurgulayan DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, "Bundan sonra da gazeteciler, oradaki gazeteci arkadaşlarımızla dayanışmak için bir nöbet başlatacak. Bunun ilk ayağı olarak biz gidiyoruz. Çatışmalı bölgelerde gazetecilik çok zor koşullarda yapılıyor. Artık neredeyse her gün bir gazeteci gözaltına alınıyor. Biz de meslektaşlarımızla dayanışmak için Diyarbakır’a gidiyoruz." dedi.