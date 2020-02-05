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Medya

Basın meslek örgütleri Basın İlan Kurumu ile görüşecek

05 Şubat 2020 14:51

Uluslararası Basın Enstitüsü öncülüğünde Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazetecileri Koruma Komitesi, 6 Şubat Perşembe günü Basın İlan Kurumu ile ilan kesme cezalarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirecek.

7 Şubat Cuma günü saat 11.00’de ise Türkiye Gazeteciler Sendikasının Şişli’deki Akademi binasında gazetemiz Evrensel ve BirGün gazetesi yöneticilerinin de katıldığı ortak bir basın toplantısı yapılacak.

Basın İlan Kurumu BirGün ve Evrensel gazetelerine ilan kesme cezası uygulanmıştı. 

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