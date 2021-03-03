Basın kuruluşları, sosyal medya devlerinden haberler için ödeme almaya başladı

ABD, Avustralya ve Almanya'da yapılan anlaşmalarla basın kuruluşları, Google, Twitter ve Facebook gibi platformlarda kullanılan haberler için ödeme almaya başlıyor. Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'da da yasal düzenlemeler yapılması için harekete geçti.

Basın yayın kuruluşlarının haberleri, sosyal medya platformlarında yayınlanıyor ya da kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Bu yayınlar, dijital dünyanın yıllık 250 milyar dolara ulaşan reklam gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Ancak bu haberleri hazırlamak için büyük emek ve para harcayan gazeteciler ile basın kuruluşları ise bu pastadan pay alamıyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; son dönemde dünyada bu haksız durumu düzeltmek için ardı ardına adımlar atılmaya başladı. Konu geçen ay Avustralya Meclisi'nin Google ve Facebook gibi şirketlerin, içeriğini kullandıkları basın kuruluşlarına ödeme yapmasını öngören bir yasa hazırlaması ile yeniden gündeme geldi.



Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu yasaya büyük tepki gösterdi, hatta şirketin bu ülkedeki faaliyetini durdurabileceğini söyledi. Ancak daha sonra yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandı ve Facebook kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media ile ön anlaşmalar imzaladı.

ABD'de Murdoch imzaladı

Google ise tüm dünyada birçok basın kuruluşunun bağlı olduğu, Rupert Murdoch'a ait News Corporation ile ABD'de anlaşma imzaladı. Bu yayın grubunun haberleri, Google'ın yeni habercilik platformu "News Showcase" alanında yer alacak. Şirketin ödeyeceği miktar ise açıklanmadı.

Son anlaşma haberi ise pazartesi günü Almanya'dan geldi. Facebook, haber paylaşım hizmeti için Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt ve Tagesspiegel gibi yayın kuruluşları ile anlaşma sağladı.



Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'da da teknoloji devlerinin yayıncılara ödeme yapması için yasal düzenlemeler hazırlanıyor. Türkiye'de ise henüz bu yönde atılan bir adım yok.