Basın Konseyi: Gazeteci Sedef Kabaş bir an önce tahliye edilsin

Basın Konseyi, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tahliye talebinin reddedilmesine ilişkin olarak, "Kabaş’a yönelik linç girişimi ve mağduriyetin son bulmasını; yargının üzerindeki ağır baskıdan kurtularak, arkadaşımızın bir an önce tahliye edilmesini ve yargılamanın tutuksuz olarak yapılmasını talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Sedef Kabaş’ın, televizyondaki sözleri nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmasında olduğu gibi, avukatının yaptığı itirazın reddedilerek tutukluluğuna

devam kararı alınması, yargının ne denli siyasallaştığının somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması yöneltilen Sedef Kabaş’ın gece 02.00’de gözaltına alınmasıyla başlayan hukuksuzluk maalesef devam etmektedir. Kendisine atfedilen suçlamadan tutuksuz yargılanması gerekirken apar topar tutuklanması ve yasal gerekçeler gösterilerek yapılan haklı itirazın reddedilerek Sedef Kabaş’ın

cezaevinde tutulması, iç hukukumuza ve evrensel hukuk aykırıdır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıyı etkileyip Sedef Kabaş’ın tahliyesine engel olmak için koro halinde açıklamalar yapan bakanlar, partili bürokratlar ve iktidar partisi sözcüleri bu kararla amaçlarına ulaşmıştır. Ancak bilinmelidir ki yargının siyasallaşması, mahkemelerin kararlarını siyasetin etkisi altında vermesi, Türkiye’yi çağdaş dünyadan giderek uzaklaştırmaktadır. Basın Konseyi olarak, meslektaşımız Sedef Kabaş’a yönelik linç girişimi ve mağduriyetin son bulmasını; yargının üzerindeki ağır baskıdan kurtularak, arkadaşımızın bir an önce tahliye edilmesini ve yargılamanın tutuksuz olarak yapılmasını talep ediyoruz."