Basın İlan Kurumu'ndan, Evrensel’e 45 gün ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel’de Ragıp Zarakolu’nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla yayımlanan yazısına, basın tarihine geçecek rekor ceza verdi. Yazı nedeniyle Evrensel Gazetesine ve internet sitesi "evrensel.net"e 45 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verildi. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Evrensel Avukatı Devrim Avcı, “45 günlük ilan kesme cezası şimdiye kadar verilmiş en uzun ilan kesme cezası. İfade özgürlüğü kapsamında bir köşe yazarının kendi kanaati doğrultusunda yazdığı bir makaleye böyle bir ceza verilmesi hukuk ile açıklanabilir değil” dedi.

Ragıp Zarakolu, 5 Mayıs 2020'de Evrensel ile Artı Gerçek'in internet sitesinde yayınlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok’" başlıklı yazısı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve AKP temsilcilerinin "darbecilik" iddialarına hedef oldu

TIKLAYIN - Yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

Hemen ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un suç duyurusu ile soruşturma başlatıldı. "Darbe mesajı vererek anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı, 14 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

“Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyı okumak için tıklayın

BİK soruşturma başlattı

Evrensel'de yer alan habere göre 13 Mayıs 2020 toplanan Basın İlan Kurumu da aynı yazı ile ilgili soruşturma başlattı. Basın ahlak Yasasının 129 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 1. maddesi ile aynı maddenin (a), (ç), (d) ve (ı) bentlerinin ihlal edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetemizden savunma talep edildi.

27 Mayıs 2020 tarihinde Evrensel tarafından gönderilen savunmada, yazıda Türkiye siyasi tarihini kısa bir özeti yapılarak siyasi iktidarların iktidara gelme ve gitmesi, seçilmesi ve seçimi kaybetmesi, iktidarı alabilmek ve iktidarda kalabilmek için yaptıkları koalisyonlar birlikteliklerinin açıklandığına vurgu yapıldı. Birçok yerleşik Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM karar örneklerinin de yer aldığı savunmada söz konusu yazının hukuka uygunluk sınırları içinde eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

45 günlük rekor ceza

Evrensel'in gönderdiği beyan sonrası kararı veren BİK, “Söz konusu köşe yazısının içeriğinde rahmetli Adnan Menderes’in ihtilal neticesinde idamına atıfta bulunmak başlığında ve yazının sonunda benzer kaderden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçışının olmayacağını belirtmek suretiyle Cumhurbaşkanımızın insan haklarına dayalı demokratik ve hukuk devleti niteliğinin günümüzde de ortadan kalkabileceğini kastettiği yani bir diğer ifade ile darbe imasında bulunduğu anlaşıldığından” sonucu çıkarılarak haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığını iddia etti.

‘Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılamaz’. ‘Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik…hukuk devleti niteliği… aleyhine yayın yapılamaz’ ve ‘Kişilere yönelik yayınlarda… iftira ve haksız isnat yapılamaz’ şeklindeki basın ahlak esasları hakkında 129 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 1. maddesi ile bu maddenin (a) ve (ı) bentlerinin ihlal edildiğine hükmeden BİK, gazetemize 45 günlük rekor bir ilan kesme cezası verdi.

Avukatlar itiraz edecek

Verilen cezaya ilişkin değerlendirme yapan evrensel avukatı Devrim Avcı, “Yazı darbeyi savunan değil, aksine eleştiren bir yazıdır. Yazarın kendisi de daha sonra yaptığı açıklamada darbelerden mağdur olmuş birisi olduğunu ve darbeyi savunmasının mümkün olamayacağını açıklamıştır. Biz de gönderdiğimiz ayrıntılı savunmada bunu anlattık. Bu konuda verilmiş kararlara atıf yaparak yazının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu anlattık. Ve sonuçta verilen 45 günlük ilan kesme cezası şimdiye kadar verilmiş en uzun ilan kesme cezası. İfade özgürlüğü kapsamında bir köşe yazarının kendi kanaati doğrultusunda yazdığı bir makaleye böyle bir ceza verilmesi hukuk ile açıklanabilir değil” dedi.

Evrensel’in uzun süredir bu tür cezalar ve daha pek çok uygulama ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Avcı, “Yani Basın İlan Kurumu için başvuru yapılıyor, ilan kesme cezası veriliyor, yetmiyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Yetmiyor erişim engelli, tekzipti vs. Tüm bunlar artık gazetenin topyekün hasmane bir tutum ile karşı karşıya olduğunu düşündürtüyor. Tüm bunları düşününce ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kişilerin kanaat özgürlüğünün de artık bu ülkede tanınmadığının da açık bir ilanı olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulamalara karşı tüm hukuki yollara da başvurumuzu yapacağız” diye konuştu.

Fatih Polat: Elinden başka kötülük gelse onu da yapacak!

Evrensel Genel Yayın Yönetmei Fatih Polat da Twitter'dan yaptığı paylaşımda cezaya tepki göstererek, "Basın İlan Kurumu'ndan rekor ceza. BİK, Evrensel'e, Ragıp Zarakolu’nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla yayımlanan yazısını gerekçe göstererek 45 gün resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi. Elinden başka kötülük gelse onu da yapacak!" dedi.