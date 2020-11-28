Basın İlan Kurumu 2020’de azınlık basınını desteklemedi

Resmi ilan vermediği azınlık basınına her yıl maddi yardımda bulunan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 2020’nin son genel kurulunda bu yönde bir karar çıkmadı.

Agos'un haberine göre, gazetelere resmi ilan dağıtımında yetkili devlet kurumu olan Basın İlan Kurumu, azınlık basınına resmi ilan vermemesine karşılık olarak, 2011 yılından bu yana maddi yardımda bulunuyordu. Bu yardım kararı Basın İlan Kurumu’nun genel kurullarında karara bağlanıyor.

Kurum genel olarak yılın son genel kurulunda bu yönde bir karar alıyor. Ancak kurum 18 Kasım 2020’de düzenlenen yılın son genel kurulunda bu yönde bir karar almadı. Genel kurul kararında bir sonraki kurulun 2021 Şubat ayında yapılacağı belirtildi.

Destek verilmemesinin nedeni bilinmiyor

Pandemi döneminde daha da zor koşullarda yayın yapmaya çalışan azınlık gazeteleri geçen aylarda Basın İlan Kurumu’na çağrıda bulundu ve her yıl yapılan yardımın öne çekilmesini de talep etti.

Basın İlan Kurumu’nun hangi gerekçeyle bu yıl yardımda bulunmadığı bilinmiyor. Kurum son olarak 28 Kasım 2019’da yapılan bir önceki genel kurulda “Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere destek verilecek” kararı almıştı.