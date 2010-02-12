Basın Fotoğrafı ödülleri sahiplerini buldu

T24- Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü İtalyan serbest fotoğrafçı Pietro Masturzo kazandı.







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Masturzo ödül kazanan fotoğrafında, İran'da geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını başkent Tahran'da bir binanın çatısından protesto eden bir kadını gösteriyor.



Masturzo'nun ödül kazanan fotoğrafı İtalyan RAI televizyonu tarafından gösterildi ve Loop dergisinde yayımlandı.



Yarışmada Fransız Haber Ajansı (Agence France-Presse) olay yeri fotoğrafçılığı ödüllerinin çoğunu kazanırken, Arjantinli fotoğrafçı bu dalda iki yıldır üst üste birinciliği aldı.

