Başhekimlik: Muhittin Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olmakla beraber ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadesine yer verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Muhittin Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.