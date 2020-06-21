'Başhekim ve yardımcılarına AKP il binasında mülakat yapılıyor' iddiası TBMM gündeminde

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’da devlet hastanelerinde görevli başhekim ve başhekim yardımcılarının AKP il başkanlığı binasına çağrılarak mülakata tabii tutulduğu iddiasını Meclis'e taşıdı.

İktidarın politikalarını beğenmeyen, eleştiren liyakat sahibi Türk hekimlerinin görevde yükselmesi, başhekim yardımcısı ya da başhekim olabilme ihtimallerinin yok denecek kadar az olmasının kamuoyunca da yaygın bir kanı olduğuna dikkat çeken Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "İktidar partisine mensup bir il başkan yardımcısının Adana'daki tüm devlet hastanelerinde görevli başhekim ve başhekim yardımcılarını parti binasına çağırarak mülakata tabii tuttuğu iddiaları bakanlığınıza ulaşmış mıdır?" sorusunu yöneltti.

Dr. Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Ağustos 2020'de Türkiye'de hangi devlet hastanelerinde kaç başhekim ve başhekim yardımcısının sözleşmesi sona erecektir?

Ağustos 2020'de Adana'da hangi devlet hastanelerinde kaç başhekim ve başhekim yardımcısının sözleşmesi sona erecektir?

"Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Türkiye'de ve Adana'da hangi devlet hastanelerinde başhekim ve başhekim yardımcılarının değişmesi öngörülmektedir?

Türkiye'deki devlet hastanelerinde başhekim ve başhekim yardımcılıklarının atanma, belirlenme yöntemleri nelerdir? Kaç yıllık sözleşme imzalanmaktadır?

Cumhurbaşkanı'na olan sadakatlerine göre mi belirleniyor?

Başhekim ve başhekim yardımcıları insan sağlığını korumaya yönelik bilgi ve becerilerine, liyakatlerine göre mi yoksa iktidar partisine, Cumhurbaşkanına olan sadakatlerine göre mi belirlenmektedir?

İktidar partisine mensup bir il başkan yardımcısının Adana'daki tüm devlet hastanelerinde görevli başhekim ve başhekim yardımcılarını parti binasına çağırarak mülakata tabii tuttuğu iddiaları bakanlığınıza ulaşmış mıdır?

Bu iddiaların soruşturulması ve doğru olması durumunda bakanlığınız herhangi bir girişimde bulunacak mıdır?