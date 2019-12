Başbuğ'dan büyük jest

TSK'nın başına geçmeye hazırlanan Org. İlker Başbuğ, yıllardır ihmal edilen astsubaylara jest yapacak. Genelkurmay Başkanlığı, 30 Ağustos Resepsiyonu'na ilk kez astsubayları da davet etti..



Genelkurmay Başkanlığı'nın Zafer Bayramı nedeniyle her yıl düzenlediği 30 Ağustos resepsiyonu bu yıl her zamankinden daha kalabalık olacak.



30 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan Orgeneral İlker Başbuğ, Gazi Orduevi'nde verilen resepsiyona ilk kez astsubayların da davet edilmesi talimatı verdi. Astsubaylar, önceki yıllarda devlet protokolü ve üst rütbeli askerlerin davet edildiği resepsiyona katılamıyor, 30 Ağustos'u kendi aralarında Etimesgut Orduevi'nde kutluyorlardı. Astsubaylar lehine çeşitli iyileştirmeler yapmak adına daha önce de girişimlerde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olmasına sayılı günler kala ilk jestini de yapmış oldu. Orgeneral Başbuğ, daha önce de Genelkurmay Başkanlığı'na bir öneri sunarak OYAK'ın yönetim ve denetim kurullarında astsubayların da üye olarak yer almasını teklif etmişti. Org. Başbuğ'un yaptığı girişimler arasında astsubaylara lojman tahsisi, akademik eğitim ve rütbe bekleme süresinin azaltılmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyordu.



Astsubaylar memnun



Org. Başbuğ'un bu jesti astsubaylar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Mustafa Erol, yıllardır görevdeki astsubayların subaylardan ayrı kutlama yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Üst rütbeli subaylar bizim kendi ordu evlerimizde düzenlediğimiz kutlamalara uğrar, gönlümüzü alırlardı. Bir saat kadar kalırlar, sonra Gazi Orduevi'ndeki resepsiyona giderlerdi. Bizim derneğimize davet geliyor ama şimdi görevdeki astsubaylar için tarihte bir ilk yaşanıyor. Olması gereken buydu" dedi.



100 bin kişi

TSK'da sayıları 100 bini bulan astsubaylar birçok alanda subaylarla aynı ayrıcalıklara sahip olamamaktan yakınıyor. Özellikle sosyal tesis ve lojman tahsisinde bu ayrımcılık daha çok göze çarpıyordu. Subaylar, Türkiye'nin her yerindeki orduevlerinden yararlanırken astsubaylar bazı orduevlerine hâlâ giremiyor. Bu ayrımcılık son olarak OYAK'la da gündeme gelmişti. Emekli astsubaylar OYAK yönetiminde yer alma hakkına sahip olmadığı için isyan etmiş, konuyu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne kadar taşımışlardı.



Gül'e eşsiz davetiye

Geçen yıl ilk kez Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bahçesinde verilen resepsiyonun geleneksel adresine bu yıl geri dönüş yapıldı. 30 Ağustos resepsiyonlarının değişmez adresi, 1983'te Kenan Evren tarafından hizmete açılan Gazi Orduevi idi. Genelkurmay, geçen yıl bu geleneği bozarak resepsiyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlemişti. Ancak, bu yıl 30 Ağustos resepsiyonu yine Gazi Orduevi'nde verilecek. Resepsiyona Cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez katılacak Abdullah Gül'e bu yıl da eşsiz davetiye gönderilecek. Gül, geçen yılki resepsiyona da yalnız katılmıştı.