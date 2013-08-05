Darbeye teşebbüsten ceza alan Başbuğ: Son sözü millet söyleyecek

Ergenekon davasında yargılanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a "darbeye teşebbüsten" müebbet hapis cezası verildi. hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Başbuğ, kararın okunmasının ardından tepki göstererek salonu terk etti.

İlk açıklama: Son sözü millet söyleyecek

Ergenekon davasında “darbeye teşebbüs”ten müebbet hapis cezasına çarptırılan İlker Başbuğ, kendi adını verdiği internet sitesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

“Son Sözü Millet Söyleyecektir Anayasa’nın amir hükmüne göre, hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar. Ve hâkimler, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Eğer bir ülkede, toplum hâkimlerin bağımsızlığını sorguluyorsa, verilen hükümlerin Anayasa’ya, kanunlara ve hukuka uygun olduğuna ilişkin şüpheler taşıyorsa -ki toplumu şüphelere sevk eden o kadar çok yaşanmış olay vardır ki, bunun en son örneği de yasaya göre duruşmaların kapalı yapılmasına ilişkin gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada alınması gerekirken, bu yasa hükmünün yok sayılmasıdır- o ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ileri sürülemez. Bu ise, o ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu durumda yargılananlar için son sözü Millet söyleyecektir. Ve Millet yanılmaz ve aldanmaz.

İlahi adalet var

Bir de unutulmasın ki ilahi adalet vardır. İlahi adaletin varlığını yüreğinde hissedenler ve er geç bir gün tecelli edeceğine inananlar: “Bir topluluğa karşı duymakta olduğunuz kin sizi adaletten ayırmasın! Hep adaletten yana olun.”1 şeklindeki Yüce Allah’ın buyruğuna da uymak zorundadırlar. Her zaman doğruların, hak ve haklının yanında, yani adaletin yanında olanların, vicdanları rahat olur. Ben öyleyim. Ve inanıyorum ki, hak hiçbir zaman yerde kalmaz.”