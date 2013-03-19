Başbuğ için terör örgütü yöneticiliği iddiasına devam

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, Ergenekon davası mütalaasında savcıların Başbuğ hakkında terör örgütü üyeliği iddiasından vazgeçmediklerini belirtti. Sezer, "iddia makamu terör örgütü yöneticiliği iddiasından vazgeçmiş değil" dedi.



Mütalaa'dan ilgili bölüm şöyle:

"Sanık Mehmet İlker Başbuğ'un Ergenekon Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda askeri bir darbe ortamı oluşturmak amacıyla, belirtilen internet siteleri ve bu siteleri meşrulaştırmak amacıyla düzenlenen andıç vasıtasıyla kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerini icra ve organize ettiği, örgütün amaçları doğrultusunda yapmış olduğu basın açıklamaları ve değişik faaliyetlerle devam eden ergenekon terör Örgütünüe yönelik soruşturma ve kovuşturmaları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunduğu, devlet yöneticilerini baskı altına almak, devlet otoritesini zaafa uğratmak, bu hususta gerektiğinde kamu düzenini bozup ülkede kaos ve düzensizlik ortamı oluşturmak, halkı devlet yöneticilerine karşı kışkırtmak, ve anarşi ortamı oluşturmak, böylece cebir ve şiddet yöntemleriyle hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamaen engellemeye teşebbüs etmek suçunu işlediği yapılan yargılama, toplanan deliller, diğer sanıkların beyanları ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından..."