Başbuğ: Genelkurmay Başkanı hiçbir zaman yalan söylemez

T24 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz Davası'nda tutuklu olarak yargılanan Eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ ifade verdi. Dava kapsamında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Orgeneral Bekir Kalyoncu, da tanık olarak dinlendi.Başbuğ 'Balyoz Davası' kapsamında tanık olarak ifade verdi. Başbuğ ifadesinde "Bazı bilgiler eksik olabilir ama Genelkurmay Başkanları hiçbir zaman yalan söylemez" dedi.

Büyükanıt: İmzalamak onaylamak anlamına gelmez

Yaklaşık iki saat ifade veren Büyükanıt mahkemeye, "Seminer sonuç raporu imzalamak, içeriğinin onaylandığı anlamına gelmiyor. Savaş kapsamında senaryolar yaratır, oynarsınız ama bu o ülkeye taarruz edeceğiniz anlamına gelmez" dedi.

Büyükanıt'ın ifadesinin tüm ayrıntıları

Saat 14.03'te tanık kürsüsüne alınan Büyükanıt'a, ilk önce tanık hakları hatırlatıldı. Büyükanıt, daha sonra "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim" şeklinde sözleri söyleyerek tanıklık yemini yaptırıldı. Mahkeme Başkanı Ömer Diken iddianamedeki suça değinerek, "5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nda bir seminer düzenleniyor ve iddiaya göre seminerde darbe provası yapılıyor. Sizinde dava konusu plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı sonuç raporunda imzanızın bulunması nedeniyle tanık olarak dinlenmenize karar verildi" dedi. Sanıklardan tanıdıkları olduğunu söyleyen Büyükanıt, 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nda seminer yapıldığı dönemde Genelkurmay 2. Başkanı olduğunu belirterek, Genelkurmay 2. Başkanı olarak kendisine sunulan seminer sonuç raporunu imzaladığın söyledi. Yaşar Büyükanıt, "Raporu imzalamak, içeriğinin onaylandığı anlamına gelmiyor" dedi.

‘Raporu imzaladım’

Mahkeme Başkanı Ömer Diken'in "İddia edildiği şekilde seminerde yasal olmayan şeylerin konuşulduğu şüphesine, hissine kapıldınız mı?" şeklindeki sorusuna Yaşar Büyükanıt, "Seminer planları, harp oyunlarıyla ilgili gözlemcilerin hazırladığı raporlar, üst komutanlıklara gönderilir. Sonuç raporu 2003'de 26 Mart'ta Genelkurmay 2. başkanı olarak bana sunuldu. Raporu imzaladım. Raporu imzalamak içeriğinin onaylandığı anlamına gelmiyor. Raporun Genelkurmay usullerine uygun olup olmadığı, uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Raporu daha sonra Genelkurmay Başkanına arz edildi. Bu rutin bir işlemdir" diye cevap verdi.

‘Hukukçulara incellettik’

Büyükanıt, "Raporu Genelkurmay Başkanına arz etmeden önce hukukçulara incelettik. Görüş aldık. İçeriğine bakınca da, hukuk dışı herhangi bir şey olmadığı kanaatine varıldı. Savaş kapsamında senaryolar yaratır oynarsınız ama bu o ülkeye taarruz edeceksiniz anlamına gelmez. Bu kapsamda olduğunu söyleyebilirim. Raporlarda alınan tedbirler olabilir. Bu raporu bu kapsamda bir belge olarak görebiliriz" diye konuştu. Büyükanıt'ın ifade verme işlem yaklaşık iki saat sürdü ve 15:45 civarında sona erdi. Büyükanıt'ın ardından bu kez de İlker Başbuğ ifade vermek üzere mahkemeye geldi.

Art arda ifade verdiler

"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 81. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP İstanbul milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan, Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 220 tutuklu sanık katıldı. Hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ise gelmedi. Ayrıca 5 tutuklu sanığında hazır bulunduğu duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar emekli Orgeneral Ergin Saygun ve İkinci Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise duruşmaya katılmadı.

Dava kapsamında tanık olarak dinlenmek üzere çağrılan eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ifade için Silivri'deki mahkemeye gitti. Büyükanıt'tan önce mahkemede tanık ilk olarak dinlenen Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu, 1. Ordu Komutanlığınca düzenlenen seminere Genelkurmay Başkanlığını temsilen katıldıklarını belirtti. Hakimin "Sonuç raporunda dışına çıkılarak darbe hazırlığı yapıldığına dair bir duyum aldınız mı?'' sorusuna Kalyoncu, ''Anadolu'da bir tabir vardır. Fol yok yumurta yokken böyle bir şeyin aklıma gelmesi mümkün değil'' yanıtını verdi. Kalyoncu mahkeme tarafından dinlenmesinin ardından salondan ayrıldı.

Büyükanıt ve Kalyoncu mahkemede

Duruşmaya ayrıca tanık olarak dinlenmek üzere eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, emekli Korgeneral Köksal Karabay'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tanık sıfatıyla dinlenmek üzere duruşmada hazır bulundu. Müdahil, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği yöneticisi olan Rıdvan Kaya ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanıklık yemini yaptırıldı

Mahkeme Başkanı Ömer Diken tanıkların dinleneceğini belirtti. Ömer Diken ilk olarak Kalyoncu'nun dinleneceğini belirterek diğer tanıkların duruşma salonundan dışarı çıkmasını istedi. Büyükanıt'ın da aralarında bulunduğu 6 tanık, hakim ve savcıların duruşma salona giriş yaptığı kapıdan duruşma salonundan ayrıldı. Tanık olarak dinlemek üzere kürsüye çağrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'ya ilk önce tanık hakları hatırlatıldı. Kalyoncu'ya daha sonra "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim" şeklinde sözleri söyleyerek tanıklık yemini yaptırıldı. Kalyoncu yemin metnini okuduğu sırada mahkeme heyeti ve sanıklarda dahil olmak üzere herkes ayağa kalktı. Kimlik tespiti yapılan Kalyoncu ikamet adresi olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nı söyledi.

Hakim tanık Kalyoncu'ya iddiayı hatırlattı

Mahkeme Başkanı Ömer Diken iddianamedeki suça değinerek, "5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nda bir seminer düzenleniyor ve iddiaya göre seminerde darbe planı yapılıyor. Sizinde dava konusu plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Bakanlığı sonuç raporunda imzanızın bulunması nedeniyle tanık olarak dinlenmenize karar verildi" dedi.

Olağanüstülük fark etmedim

Başkan Ömer Diken'in, "Sizin Genelkurmay sonuç raporda imzanız var. Seminerde olağanüstü görüşme yapıldığına yönelik bir şüpheye vardınız mı?'' şeklindeki sorusuna tanık Bekir Kalyoncu, seminerin sonuç raporuna askeri hiyerarşi gereği kendisinin de 21 Mart tarihinde imza attığını söyledi. Kalyoncu, "20 Mart tarihinde Amerika, Irak'a savaş başlatmıştı. Çok yoğun dönemdi. Ben raporda sadece semineri düzenleyen ordunun bir talebi olup olmadığına baktım" diye konuştu.

Kalyoncu sonuç raporunda imzasının olduğunu belirterek, "Plan semineri oyun şeklinde yapılır. Seminer adeta bir tiyatro oyunu şeklinde yapılır. Bir senaryo vardır. Çeşitli enjekteler ile durum kötüleştirilerek çözüm arayışları yapılır. Ben raporda herhangi bir olağanüstülük fark etmedim. O dönemde " dedi. Bekir Kalyoncu 1. Ordu Komutanlığı'nda seminer düzenlendiği dönemde Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanı olarak tümgeneral rütbesiyle dava konusu plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı sonuç raporunda imzası bulunuyor.

Plan seminerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı sonuç raporunda imzası bulunan Bekir Kalyoncu, "Gözlemci raporunda herhangi bir anormallik yoktu. O zaman rapora baktığımda olağandı. Şimdi baktığım zaman ve iddianamelerdeden dolayı objektif olamayacağımı değerlendiriyorum" dedi.

‘Fol yok yumurta yok’

Kalyoncu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından heyetin, sanıkların ve avukatların sorularını yanıtladı. Mahkeme Başkanı Ömer Diken'in "Sonuç raporunda dışına çıkılarak darbe hazırlığı yapıldığına dair bir duyum aldınız mı? Hissettiniz mi?" sorusuna Kalyoncu, "Hükümetin kurulmasından 3 ay geçmiş. Anadolu'da bir tabir vardır. Fol yok yumurta yokken böyle bir şeyin aklıma gelmesi mümkün değil. Olsa olsa senaryoda böyle bir durum yaratılmıştır. O sırada Irak savaşı başlamıştı. Afganistan'daki Genelkurmay Karargahı'nda yoğun bir hareketlilik vardı. Aklıma geleceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

‘Siz kargalara katılıyor musunuz?’

Savcı Savaş Kırbaş'ın "Seminer tarihinde Türkiye'de irticai bir ayaklanma belirtisi gibi bir durum var mıydı?" sorusuna Kalyoncu, "Hayır o tarihte böyle bir durum yoktu" yanıtını verdi. Tutuklu sanık emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın "Seminer döneminde hem sizin hem de Genelkurmay Başkanlığı'nda işlerin yoğun olduğunu söylediniz. Bu kadar yoğun dönemde Çetin Doğan ve diğer komutanlar işi gücü bırakmış darbe hazırlığı yapmışız. Buna kargalar bile güler, siz kargalara katılıyor musunuz?" sorusuna Kalyoncu gülümseyerek cevap vermedi.

'Senaryoyu burada oynamaya hazırız’

Seminere ilişkin sorularını yanıtlayan Kalyoncu seminere katılmadığını belirterek "Ne oynandığını sadece önümdeki kağıttan biliyorum" demesi üzerine tutuklu sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Senaryoyu biz burada oynamaya hazırız arkadaşlarda burada zaten. Seminerde geçen her konuyu saniye saniye ses kaydına aldırdım zaten" dedi.

'Bilirkişi gibi hissettim'

Kalyoncu, ifadesinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada mahkemede kendini tanık olarak değil, bilirkişi olarak hissettiğini söyledi.

Duruşmada salonunda yaklaşık 2 saat kalan Orgeneral Kalyoncu, tanıklığına başvurulmasının ardından işleri olduğunu belirterek, salondan ayrılmak istedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, tanığın Jandarma Genel Komutanı olduğu için işleri olabileceğini belirterek, Orgeneral Kalyoncu'ya ayrılabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Orgeneral Kalyoncu, mahkeme heyeti ve savcıların kullandığı kapıyı kullanarak salondan ayrıldı.