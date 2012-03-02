Büyükanıt: İmza raporu onayladığım anlamına gelmez

T24 - Balyoz davası kapsamında tanık olarak dinlenmek üzere çağrılan eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt "Sonuç raporunun altındaki imza raporu onayladığım anlamına gelmez" dedi.

Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin 249'u tutuklu 365 sanıklı davaya 81. duruşmayla devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin yanında bulunan büyük salonda yapılan duruşmaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP İstanbul milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan, Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 220 tutuklu sanık katıldı. Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ise gelmedi.

Ayrıca 5 tutuklu sanığında hazır bulunduğu duruşmada hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar emekli Orgeneral Ergin Saygun ve İkinci Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise duruşmaya katılmadı.



Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Hukuk dışı bir şey olmadığı kanaatindeyim. Sonuç raporunun altındaki imza raporu onayladığım anlamına gelmez. Bir senaryo yapmak o ülkeye taarruz yapılacağı anlamına gelmez. 2003'te irtica tehdit olarak görülüyordu. İrtica laikliğe karşı bir tehdittir. Öncelik değişir ama şuan öncelikli tehdit terör. Askeri hukukçular semineri hukuka uygun buldu" şeklinde konuştu.



Büyükanıt ve Kalyoncu tanık



Duruşmaya ayrıca tanık olarak dinlenmek üzere eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, emekli Korgeneral Köksal Karabay'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tanık sıfatıyla dinlenmek üzere duruşmada hazır bulundu. Müdahil, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği yöneticisi olan Rıdvan Kaya ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Başbuğ da dinlenecek



İlerleyen saatlerde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da sanık olarak dinlenmesi bekleniyor.